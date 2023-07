Incendies en Algérie : dix militaires brûlés vifs

Les incendies dévastateurs continuent de frapper le nord-est de l'Algérie, mardi 25 juillet. Le bilan est lourd : au moins 34 personnes ont perdu la vie, dont dix militaires brûlés vifs.

Le nord-est de l'Algérie fait face à des incendies hors de contrôle, mardi 25 juillet. De nombreux touristes se retrouvent piégés sur les plages en bord de mer. Un vacancier et père de famille lance un appel à l'aide sur les réseaux sociaux. "On s'est échappé de la résidence. On a réussi à se réfugier sur un rocher avec ma femme et mes enfants. Il y a toute la fumée noire et la chaleur qui viennent sur nous", explique-t-il. Il a finalement été secouru.

Canicule

D'autres n'ont pas eu cette chance. Encerclés par les flammes, dix militaires ont été brûlés vifs. Au total, au moins 34 personnes sont décédées. On ne compte plus les hectares détruits et les maisons brûlées. "L'incendie a commencé à 5 heures du matin, et ici à 8 heures, tout était déjà réduit en poussière. Il ne reste rien", témoigne un habitant, dévasté. Les incendies sont dévorants, notamment en raison de la canicule qui sévit en Algérie.