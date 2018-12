Incendies : comment réagir face au feu ?

Le capitaine Guillaume Fresse, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris détaille les gestes à adopter face à plusieurs types de situations. Première situation : l'incendie a lieu dans la pièce où vous vous trouvez. "Vous évacuez la pièce le plus rapidement possible en fermant la porte derrière vous. Puis vous prévenez les secours et vous vous mettez à l'abri pour éviter que le feu et la fumée se propagent", préconise Guillaume Fresse.

80% des décès dus à l'intoxication par des fumées

Seconde situation : le feu se déclenche dans une autre pièce. Si vous habitez une maison ou dans un autre appartement de l'immeuble, "ne cherchez pas à quitter votre domicile, restez chez vous. Laissez la porte fermée et déposez un linge mouillé au niveau du bas de la porte pour éviter que les fumées toxiquent rentrent dans l'appartement. Ouvrez la fenêtre et manifestez vous. Les pompiers vont venir vous aider dans les dix minutes", poursuit le capitaine de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Dans ce cas-là, ne pas sortir est vital. Il faut éviter à tout prix d'inhaler des fumées toxiques. 80% des décès ne sont pas dus aux flammes mais à l'intoxication par des fumées.