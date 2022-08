Gironde : l'incendie de La Teste-de-Buch est éteint, la situation s'améliore à Landiras

300 pompiers restent mobilisés à Landiras. "L'efficacité des opérations de noyage" a permis "l'extinction des foyers sur une zone allant de l'est des départementales D219 et D115, jusqu'à la commune de Landiras", indique la préfecture.

L'incendie de La Teste-de-Buch en Gironde est "désormais éteint", annonce la préfecture du département dans un communiqué jeudi 25 août. 7 000 hectares de forêt ont été détruits.

L'incendie de #LaTestedeBuch est désormais ÉTEINT et la situation s'améliore sur le secteur de #Landiras



✅Les restrictions d'accès aux massifs sinistrés sont progressivement levées mais la Gironde reste placée en vigilance ORANGE feux de forêts. pic.twitter.com/jMQgOTEYm0 — Préfète de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde (@PrefAquitaine33) August 25, 2022

La "situation s'améliore" également dans le secteur de Landiras, où "l'efficacité des opérations de noyage" a permis "l'extinction des foyers sur une zone allant de l'est des départementales D219 et D115, jusqu'à la commune de Landiras", annonce également la préfecture. 300 pompiers restent mobilisés.

Les "restrictions spécifiques d’accès aux massifs forestiers sinistrés" sont levées à partir de ce vendredi, ajoute le communiqué. Les communes de La Teste-de-Buch, Cabanac-et-Villagrains, Balizac, Guillos, Landiras, Le Tuzan, Origne, Saint-Symphorien sont concernées. Il est toujours cependant interdit d'y circuler en voiture ou d'y pratiquer des "activités forestières, sportives et ludiques" entre 14h et 22h. L'accès aux forêts des communes de Belin-Béliet, Saint-Magne, Hostens et Louchats reste interdit.