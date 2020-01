Australie : les ravages des incendies continuent

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Des campeurs australiens n'ont plus le choix : il faut s'enfuir. Cernés par des flammes hors de contrôle, ils partent dans une atmosphère étouffante. Les incendies ont déjà fait plus d'une vingtaine de morts en Australie et la situation empire. Les foyers actifs se concentrent dans le sud-est du pays. 6 millions d'hectares sont partis en fumée, soit 2 fois la taille de la Belgique. Sous un ciel rougi, les pompiers font ce qu'ils peuvent pour éloigner les flammes des habitations. Certains sont prêts à tout abandonner.

100 000 personnes ont reçu l'ordre de quitter leur domicile

"J'espère qu'on ne sera pas touché. Mais si on ne l'est pas, avec ce vent, ça touchera forcément d'autres personnes, car c'est tellement sec. C'est une catastrophe majeure. Nous hébergeons des amis qui ont tout perdu", explique une femme. 100 000 personnes ont déjà reçu l'ordre de quitter leur domicile, escortées par l'armée. Chaque jour, les mêmes images. La marine australienne continue d'évacuer des rescapés et les emmène à Melbourne (Australie). Samedi 4 janvier, le thermomètre a dépassé les 48°C à Sydney. Deux postes électriques ont été détruits et une centrale est désormais menacée. Les autorités redoutent des coupures de courant.

Le JT

Les autres sujets du JT