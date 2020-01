Gastro : l'épidémie s'intensifie

Dans une pharmacie de Strasbourg (Bas-Rhin), les clients défilent les uns après les autres pour acheter des médicaments contre la gastro. Un homme vient pour sa fille atteinte par le virus. Pour lui, ce n'est pas une surprise. "La région est très touchée par la maladie, donc je ne suis pas très étonné", explique-t-il. Et justement, tout le monde connaît quelqu'un d'atteint. Se laver les mains ou éviter les contacts : des réflexes indispensables, car la maladie est très contagieuse pendant près d'une semaine.

Un phénomène accentué en période de fêtes

"En général la période de maladie dure de 24 à 72 heures. Par contre, on est encore contagieux 48 heures après", souligne Alain Boetsch, pharmacien. Avec 289 cas pour 100 000 habitants, l'épidémie s'étend sur presque tout le territoire. Les régions les plus touchées sont le Grand Est, l'Occitanie, et la Nouvelle Aquitaine. Pour un médecin, les fêtes ont accentué le phénomène, notamment avec la consommation de produits crus, ou encore le fait que les gens se déplacent plus en famille et s'échangent les virus.

