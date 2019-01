VIDEO. Explosion d'un immeuble à Paris : les images saisissantes des premiers instants qui ont suivi le drame

Il se trouvait à Paris pour couvrir la nouvelle journée d'action des "gilets jaunes". Mais à son réveil, c'est un spectacle de désolation que le journaliste italien Valerio Orsolini a découvert, samedi 12 janvier, après avoir passé la nuit dans un hôtel situé juste en face de la boulangerie qui a explosé rue de Trévise, dans le 9e arrondissement de la capitale.

Des images saisissantes

Légèrement touché à un œil, Valerio Orsolini a immédiatement sorti son téléphone portable pour filmer la scène. Les images qu'il a filmées depuis le premier étage de son hôtel sont saisissantes. Alors que la façade de l'immeuble brûle encore, et que des sirènes hurlent dans tous les sens, la rue de Trévise est jonchée de débris. La plupart des fenêtres ont volé en éclats, et des bruits d'explosion continuent de retentir. Plusieurs carcasses de voitures, soufflées par la violence de la déflagration, barrent la route. Les pompiers, eux, s'affairent à éteindre l'incendie et à porter secours aux victimes.