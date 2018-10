Après trois mois de cavale, le braqueur Redoine Faïd arrêté à Creil, dans l'Oise

Le fugitif le plus recherché de France a été placé en garde à vue mercredi. Policiers et gendarmes étaient à sa poursuite depuis son évasion de la prison de Réau en Seine-et-Marne, le 1er juillet dernier.

Le braqueur multirécidiviste Redoine Faïd a été arrêté mercredi 3 octobre à Creil (Oise), a appris franceinfo de source policière, confirmant une information d'Europe 1. Il a été interpellé à 4 heures du matin dans un appartement du quartier du Moulin, par une cinquantaine de policiers des brigades de recherche et d'intervention (BRI) de Lille et Versailles. Il a été placé en garde à vue. Quatre autres personnes ont été interpellées en même temps que lui : son frère Rachid, deux hommes et une femme. Deux armes de poing ont été retrouvées dans l'appartement lors de l'interpellation.

Redoine Faïd avait été repéré il y a quelques temps par les forces de l'ordre à Creil, qui ont donc attendu le moment le plus propice pour l'interpeller. L'arrestation s'est déroulée sans échange de coups de feu.

Une arrestation après trois mois de cavale

Redoine Faïd s'était évadé de la prison de Réau, en région parisienne où il était détenu, le 1er juillet. Cette évasion s'était déroulée par hélicoptère, grâce à un commando de plusieurs personnes. Des traces ADN du braqueur avaient ensuite été retrouvées dans une voiture garée sur le parking du centre commercial Auchan de Sarcelles (Val-d'Oise).

Six perquisitions avaient été notamment menées mercredi 5 septembre dans la matinée dans plusieurs villes de l'Oise et à Paris, dans le cadre de l'enquête sur cette évasion de la prison de Seine-et-Marne.

L'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, s'est félicité de cette arrestation : "Interpellation de Redoine Faïd : les fonctionnaires de la PJ ont démontré leur engagement, leur pugnacité et leur détermination à faire respecter la loi de la République", a-t-il écrit juste avant 6 heures mercredi.