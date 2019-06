Lorient : le chauffard soupçonné d'avoir tué un enfant et blessé un autre vient d'être interpellé

Il a été arrêté à Caudan, au nord de Lorient, dans un hôtel, indique une source police à France 2.

Plus d'une semaine après l'accident qui a coûté la vie à un garçon de 9 ans et blessé grièvement un autre de 7, fauchés par une voiture à Lorient, le principal suspect vient d'être interpellé, mardi 18 juin. Il a été arrêté à Caudan, au nord de Lorient, dans un hôtel, indique une source policière à France 2. Désigné par les enquêteurs par ses initiales (klr), l'homme, âgé de 20 ans, a été reconnu grâce à l'appel à témoin par le patron de l'hôtel. La passagère du véhicule avait été interpellée plus tôt et mise en examen le 14 juin.

L'homme connu des services de police

L'accident est survenu dimanche 9 juin à Lorient alors que le véhicule du suspect présumé était suivi à distance par la gendarmerie après un refus d'obtempérer. La voiture circulait à vive allure quand elle a percuté dans un premier temps une autre voiture en sortie de rond-point, sans faire de blessé, avant de faucher sur un trottoir les deux enfants, deux cousins. Selon la procureure de Lorient, le chauffard était "déjà connu pour des faits de conduite sans permis de conduire et d'infraction à la législation sur les stupéfiants".