Un périple qui a duré "beaucoup de temps" : Mamoudou Gassama détaille son parcours, du Mali à la France

Invité de "C Politique", le jeune Malien qui a sauvé un enfant à Paris fin mai a raconté son voyage pour rejoindre la France, via la Libye, en septembre 2017.

C'est un périple qui a duré "beaucoup de temps", lâche-t-il avec un sourire contenu. Invité de l'émission "C Politique" sur France 5, dimanche 3 juin, Mamoudou Gassama, le jeune Malien qui a sauvé un enfant en escaladant un immeuble parisien fin mai, en a dit un peu plus sur son parcours.

Dans une présentation réalisée par l'équipe de l'émission, on apprend que le jeune homme de 22 ans a quitté son Mali natal avant de rejoindre le Burkina Faso, le Niger puis la Libye. Après un premier essai infructueux, il réussit à traverser la Méditerranée où il arrive à Rome, en Italie. En septembre 2017, il gagne Paris. Le plus difficile fut son passage en Libye, confesse-t-il pudiquement, où il a connu "la prison" , l'esclavage et la torture.