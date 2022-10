Enfant retrouvé mort à Marseille : la mère mise en examen pour "meurtre sur mineur de 15 ans"

L'enfant, autiste, avait été retrouvé mort sur les berges de l'Huveaune à Marseille, samedi. Sa mère a reconnu l'avoir tué. Elle a expliqué aux enquêteurs "qu’elle n’arrivait plus à gérer la situation".

La mère de l'enfant de 11 ans retrouvé mort, samedi 29 octobre, sur les berges de l'Huveaune à Marseille et qui reconnaît l'avoir tué, a été mise en examen lundi 31 octobre pour "meurtre sur mineur de 15 ans", annonce le parquet de Marseille dans un communiqué lundi.

La mère a été déférée lundi à l'issue de sa garde à vue. "Elle doit comparaître dans la soirée devant le Juge des libertés et de la détention dans le cadre de réquisition de placement en détention provisoire", précise le parquet.

"Le décès est dû à un choc hémorragique"

L’autopsie réalisée lundi matin a également confirmé "des plaies par objet contondant au niveau du crâne sans lésion encéphalique, plusieurs plaies par arme blanche au niveau du torse et de la gorge de l’enfant", ajoute le parquet, qui précise que "le décès était dû à un choc hémorragique".

Le corps sans vie de cet enfant de 11 ans avait été trouvé samedi par son père et son oncle sur les berges de l’Huveaune. Sa disparition avait été signalée par sa mère la veille. La mère, âgée de 39 ans et inconnue des services de police, a rapidement reconnu les faits expliquant avoir dans un premier temps frappé son fils dans l’appartement, l’avoir emmené au bord du fleuve et l’avoir tué sur place à l’aide d'un couteau pris dans la cuisine.

Les éléments recueillis au cours de l’enquête par la police judiciaire, tant à son domicile que le long des berges de l’Huveaune, ainsi que l'exploitation de la vidéo surveillance, ont corroboré les dires de la mère. "La mère a expliqué aux enquêteurs les crises faites par son fils dûes au trouble du comportement de celui-ci expliquant qu’elle n’arrivait plus à gérer la situation estimant ce jour-là que cela ne finirait jamais", termine le parquet.