Enfant retrouvé mort à Marseille : la mère reconnaît avoir tué son fils

La mère de l'enfant de 11 ans retrouvé mort, samedi 30 octobre, sur les berges de l'Huveaune à Marseille reconnaît l'avoir tué, indique dimanche la procureure de Marseille dans un communiqué. Sa garde à vue est prolongée dimanche soir, elle sera déférée dans la journée de lundi en vue d’une ouverture d’information judiciaire du chef de meurtre sur mineur de 15 ans .

La mère, 39 ans et inconnue des services de police, a "frappé son fils dans l'appartement dans un premier temps, puis l'a emmené dans le 'ravin' et l'a tué sur place à l'aide de couteau pris dans la cuisine". Elle a ensuite laissé le corps de son fils sur place. Elle est "revenue peu de temps après pour se débarrasser d’affaires".

Corps découvert par le père et l'oncle

Les éléments recueillis au cours de l’enquête par la police judiciaire à son domicile, le long des berges de l’Huveaune et les vidéo de surveillance "ont corroboré les dires de la mère, notamment sur le fait que l’enfant est décédé vendredi dans l’après midi, avant même le signalement de sa disparition", explique la procureure. La mère de l'enfant de 11 ans a expliqué qu'elle n'arrivait plus à gérer son fils et ses crises liées à l'autisme.

Le corps de l'enfant, découvert par son oncle et son père, présentait des "plaies à l'arme blanche", a précisé Dominique Laurens, procureure de la République à Marseille. La mère avait signalé sa disparition la veille. Il y avait de nombreuses traces de sang sur le chemin qu'il a emprunté depuis son domicile.