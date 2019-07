Nordahl Lelandais visé par une nouvelle plainte pour agression sexuelle et menaces de mort

Une petite cousine de Nordahl Lelandais, âgée de 16 ans, a annoncé lundi à BFMTV avoir porté plainte contre ce dernier pour "agression sexuelle sur mineur" et "menaces de mort".

Nouvelle plainte contre Nordahl Lelandais. Une petite cousine de l'ancien maître-chien, mis en examen dans l'affaire Maëlys, a porté plainte en avril dernier contre lui pour "agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans" et "menaces de mort", selon une information de BFMTV confirmée à franceinfo lundi 1er juillet. "Il fallait que j'en parle parce que je ne pouvais plus le garder pour moi, c'était trop dur", a-t-elle confié à la chaîne d'information. "C'était à la fois compliqué pour elle et c'était un soulagement", explique Caroline Rémond, son avocate, interrogée par franceinfo.

Selon son témoignage, les faits se seraient déroulés en mars 2017, lors de l'enterrement de son père. "On s'est éloignés sur le côté de la maison pour fumer, je pleurais, forcément, c'était l'enterrement de mon père, raconte-t-elle. Il me prend dans ses bras, sauf qu'il descend ses mains. Je sens ses mains descendre dans mon dos, ses mains se mettent sur mes fesses, avec insistance." La jeune fille, âgée de 14 ans, repousse alors Nordahl Lelandais, qui revient à la charge et lui touche la poitrine. Par la suite, il aurait menacé de la tuer si elle parlait.

Vers une cinquième mise en examen ?

"A ce moment elle a peur, elle subit un double traumatisme : la mort de son père et une agression sexuelle", corrobore son avocate. Si cette nouvelle victime a décidé de parler, c'est parce que son cousin est soupçonné d'avoir agressé deux autres cousines de 4 et 6 ans.

Elle culpabilise de ne pas avoir parlé plus tôt pour éviter ça à ses petites cousines et se dit qu'il y a peut-être d'autres victimes derrière.Caroline Rémond, avocateà franceinfo

"Elle en a parlé à sa maman, qui la soutient énormément", a ajouté l'avocate. Le parquet décidera si cette nouvelle affaire sera jointe au dossier à Grenoble. "La décision devrait arriver dans quelques jours, voire semaines, explique l'avocate de la victime à franceinfo, je ne comprendrais pas qu'il n'y ait pas de cinquième mise en examen." Nordahl Lelandais est déjà mis en examen dans quatre dossiers concernant la petite Maëlys, l'assassinat du caporal Arthur Noyer et deux autres affaires d'agressions sexuelles sur deux de ses petites cousines.