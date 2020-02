Nordahl Lelandais : ses cousins parlent pour la première fois

C'est un témoignage inédit : celui des cousins les plus proches de Nordahl Lelandais. Ils sont passés d'un lien très fort avec lui à la découverte d'un prédateur qui s'en est pris à leur propre fille. "Ça met un coup de massue, je me suis senti trahi. Même auprès de mes amis que je me suis mis à dos. En fait, ils avaient tous raison", évoque l'un d'entre eux. "Il y avait cette honte d'avoir pu le défendre", ajoute sa femme. Maëlys de Araujo a disparu lors d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin (Isère) le 27 août 2017. Mis en examen une semaine plus tard, Nordahl Lelandais avait clamé son innocence. Ses proches l'avaient alors soutenu fermement.



"Il nous a bousillés"

"C'était forcement une erreur, c'était le bouc émissaire, on a tout de suite imaginé ça. On se serait fait couper une main que ce n'était pas lui", avoue un des cousins. Ils étaient alors loin d'imaginer qu'il s'en était pris à leur propre fille. En juin 2018, les enquêteurs retrouvent les vidéos de ses agressions sexuelles sur mineurs, avant que le suspect ne reconnaisse les faits. "On a refusé de voir les vidéos, mais on a vu les photos, et on a reconnu ma fille qui avait quatre ans à l'époque", témoigne sa mère. "C'est du dégoût, de la culpabilité, on a toutes sortes de choses qui passent par la tête", ajoute-t-elle. "Il nous a bousillés", abonde un autre membre de la famille. Ils s'expriment pour la première fois publiquement, à visage couvert et espèrent ainsi apporter du soutien à la famille de Maëlys, pour qu'enfin, la vérité éclate.

