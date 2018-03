Nordahl Lelandais : le passé du tueur passé au crible

Combien de lourds secrets Nordahl Lelandais dissimule-t-il encore ? Les enquêteurs envisagent-ils de l'interroger dans d'autres affaires de disparitions ? "Les enquêteurs s'intéressent à une dizaine de disparitions non élucidées. C'est justement la mission d'une cellule spécialement créée, Ariane. Elle est composée d'experts de la gendarmerie", explique le journaliste Olivier Martin en duplex depuis le tribunal de Chambéry (Savoie). "L'objectif est de retracer le parcours de vie de Nordahl Lelandais, avec des investigations extrêmement poussées sur ses voyages, sur ses déplacements, ses différentes adresses et ses mouvements bancaires, et ce sur ces 15 dernières années ; c'est dire si la tâche est colossale", ajoute-t-il.

L'implication de Lelandais déjà écartée de deux dossiers

"Ensuite, tous ces indices collectés vont être intégrés dans un logiciel d'analyse criminelle, le fameux logiciel AnaCrim qui permet d'effectuer des rapprochements ou des recoupements entre affaires. La cellule permet également de fermer certaines pistes d'enquête. À ce jour, l'implication de Nordahl Lelandais aurait été écartée dans au moins deux dossiers de disparitions non résolues", conclut le journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT