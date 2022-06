Nordahl Lelandais a quitté la prison de Saint-Quentin-Fallavier en Isère pour un autre établissement, le personnel "soulagé"

Nordahl Lelandais a quitté la prison de Saint-Quentin-Fallavier, en Isère, jeudi 2 juin, annonce France Bleu Isère. Il a été transféré vers le centre national d'évaluation d'Aix-Luynes, dans les Bouches-du-Rhône, en attendant d'être orienté vers son prochain lieu de détention. Cet ancien militaire a été notamment condamné pour le meurtre de Maëlys à la perpétuité criminelle assortie d'une peine de sureté de 22 ans.

Ce transfert provoque le "soulagement" du personnel de la prison, décrit France Bleu Isère, après "presque cinq années de détention [...] agitées" entre "téléphones portables reçus de l'extérieur" et "relations sexuelles au parloir". "On a envie d'avoir un peu de tranquillité", explique Alain Chevallier, secrétaire général du syndicat Ufap au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier.

Le syndicaliste dénonce les conditions de transfert du meurtrier de Maëlys et du caporal Arthur Noyer : "Ils sont partis à trois personnels pénitentiaires dans un fourgon où se trouvaient deux détenus, accompagnés par ... personne ! Désert sanitaire autour", décrit Alain Chevallier, estimant qu'il aurait fallu prendre davantage de précautions. Nordahl Lelandais devrait rester "entre quatre et six semaines" dans le centre d'Aix-Luynes, avant d'être orienté vers son prochain lieu de détention, précise France Bleu.