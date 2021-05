Meurtre d'Arthur Noyer : Nordahl Lelandais a donné sa version des faits au deuxième jour de son procès

Mardi 4 mai, lors du deuxième jour de son procès à Chambéry (Savoie) pour le meurtre du caporal Arthur Noyer, mort dans la nuit du 11 au 12 avril 2017, Nordahl Lelandais a donné sa version des faits. "Au cours d'une longue déclaration, Nordahl Lelandais a répété la version donnée pendant l'instruction. Il reconnaît avoir pris Arthur Noyer en stop, puis le jeune caporal l'aurait accusé d'avoir tenté de voler son téléphone avant de porter les premiers coups", rapporte la journaliste Sophie Neumayer, en direct de Chambéry pour le 19/20 de France 3.



Nordahl Lelandais s'est adressé directement à Arthur Noyer

"L'accusé n'aurait donc fait que riposter, selon ses dires. Et lorsqu'il se serait aperçu que le jeune homme était au sol, inanimé, il aurait tenté à deux reprises de lui faire des massages cardiaques, en vain", poursuit la journaliste, qui ajoute que Nordahl Lelandais s'est également adressé directement à Arthur Noyer en fixant son portrait posé dans la salle et apporté par les parents du jeune caporal. "Je suis désolé pour toi, pour ta famille, peinée aujourd'hui, je dis la vérité", a-t-il alors déclaré. Le grand-père d'Arthur Noyer a ensuite quitté la salle, en larmes. "Son avocat nous a confié que pour lui, Nordahl Lelandais ment, et le plus dur, c'est qu'il le fasse avec un tel aplomb", conclut Sophie Neumayer.