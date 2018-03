Affaire Lelandais : les familles des deux disparus du fort de Tamié portent plainte pour "enlèvement et séquestration"

Les familles des deux disparus de Tamié (Savoie) portent plainte avec constitution de partie civile devant le parquet d'Albertville pour relancer l'enquête et examiner "avec la plus grande attention" la piste de Nordahl Lelandais, a indiqué vendredi à franceinfo l'avocat des deux familles.

Faire des vérifications

Ces plaintes ont pour but de relancer l’enquête et donc "qu’un juge d’instruction soit nommé pour que les familles puissent le rencontrer et demander que les vérifications soient faites", a précisé l'avocat au micro de franceinfo. "Les familles doivent être acteurs de l’enquête", a-t-il expliqué.

La piste de Nordahl Lelandais doit être examinée avec une très grande attention.Didier Seban, l'avocat des deux familles de disparusà franceinfo

Adeline Morin, la soeur de Jean-Christophe Morin, contactée par France Bleu Pays de Savoie, a expliqué que "c’était le seul moyen pour nous d’avoir accès au dossier". Pour Me Seban, il faut effectivement "une vraie coordination judiciaire" sur ces affaires pouvant avoir un lien avec Nordahl Lelandais, qui a avoué le meurtre de la petite Maëlys et qui a été mis en examen dans l'affaire de la disparition du caporal Noyer.

Jean-Christophe Morin, 22 ans, et Ahmed Hamadou, 45 ans, ont disparu à un an d’intervalle en 2011 et 2012, après un festival de musique électronique au fort de Tamié.