Disparition de Delphine Jubillar : une clé USB et des cartes mémoire saisies lors d'une perquisition au domicile du couple

Plusieurs cartes SD et une clé USB ont été saisies mardi 22 juin lors d'une perquisition du domicile de Delphine et Cédric Jubillar à Cagnac-les-Mines (Tarn). Cédric Jubillar, présent lors de la perquisition, a été mis en examen pour "homicide volontaire par conjoint" et écroué, six mois après la disparition de son épouse, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 dernier.

Cédric Jubillar nie toujours roure implication dans la disparition de son épouse

Le corps de l'infirmière de 33 ans n'a toujours pas été retrouvé et son époux nie toujours son implication dans sa disparition. Son avocat Me Jean-Baptiste Alary veut faire appel du placement en détention provisoire de Cédric Jubillar lors d'une audience mardi 29 juin prochain. Le principal suspect dans cette affaire est actuellement détenu à la prison de Seysses (Haute-Garonne).

Cédric Jubillar est décrit comme "brutal et grossier". "Il avait organisé une véritable surveillance de son épouse, essayant même de la géolocaliser. Il était très très intrusif", a expliqué vendredi 18 juin le procureur de la République Dominique Alzeari, lors de sa conférence de presse, après la mise en examen du mari de Delphine Jubillar.