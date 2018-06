Ce que l'on sait (et ce que l'on ignore encore) de la découverte des corps d'un père et de sa fille en Ariège

Christophe Orsaz et sa fille étaient portés disparus depuis la fin du mois de novembre 2017.

Six mois et demi après la disparition, l'enquête a connu une subite accélération. Les corps de Christophe Orsaz et de sa fille Célia, qui avaient disparu fin novembre 2017 en Ariège, ont été retrouvés mardi 12 juin matin. Franceinfo résume ce que l'on sait et ce qu'on ignore encore de cette affaire.

Ce que l'on sait

• Les deux corps retrouvés grâce aux indications d'une personne interpellée. Les dépouilles des deux victimes ont été retrouvées d'après les indications de l'une des quatre personnes placées lundi en garde à vue, a appris le service police-justice de franceinfo, de source proche du dossier.

• Le cadavre du père retrouvé à la limite entre l'Ariège et l'Aude. Le corps de l'homme de 46 ans a été retrouvé à la limite entre l'Ariège et l'Aude. Selon La Dépêche, il se trouvait "dans la fosse septique d'une maison abandonnée dans un hameau du maquis de Picaussel". Le corps de Célia, 18 ans, n'a pas été retrouvé au même endroit mais on ignore encore où il a été découvert. Selon les premières constatations, Christophe Orsaz aurait succombé à des coups. Sa fille, Célia, a, elle, été abattue d'un coup de fusil de chasse, selon La Dépêche.

• Quatre personnes en garde à vue. Les enquêteurs ont placé, lundi 11 juin, quatre personnes en garde à vue, dont une ex-compagne du père et l'actuel compagnon de cette dernière, un mécanicien. Leur garde à vue a été prolongée jusqu'à mercredi matin.

• Le père et la fille avaient disparu fin novembre. Le père et sa fille ont été vus pour la dernière fois l'après-midi du 30 novembre, à Lavelanet (Ariège) à bord d'une voiture qui a été retrouvée incendiée le même soir dans l'Aude. Selon les informations recueillies par La Dépêche du Midi, Christophe Orsaz se serait présenté le 30 novembre 2017 à un rendez-vous professionnel avec un potentiel client. Accompagné de sa fille de 18 ans, qu'il devait emmener ensuite à la gare de Pamiers, l'homme aurait été attendu par plusieurs personnes munies de barre de fer.

Ce que l'on ignore encore

• Qui a tué les deux personnes ? L'enquête doit encore déterminer les circonstances de la mort du père et de sa fille et les autorités n'ont pas communiqué sur l'identité du ou des tueurs. Mais, selon les informations de La Dépêche, la personne qui a donné les indications pour retrouver les corps a avoué les deux meurtres. Le journal régional n'en dit pas plus sur l'identité de cette personne.

• Pour quelles raisons ont-elles été tuées ? La Dépêche s'interroge sur le rôle qu'aurait pu jouer la femme placée en garde à vue, rappelant que Christophe Orsaz aurait eu dans le passé une relation tumultueuse avec elle. Mais pour l'instant, cette information n'a pas été confirmée.

• Pourquoi l'affaire s'est-elle subitement accélérée ? L'enquête, menée par la section de recherches de la gendarmerie de Toulouse, s'est accélérée lundi avec le placement en garde à vue des quatre personnes. On ne sait pas encore ce qui a provoqué ces interpellations.