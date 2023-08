Ce que l'on sait de l'accident d'avion dans lequel Gérard Leclerc et deux autres personnes ont disparu

Trois personnes, dont l'éditorialiste politique de CNews, ont disparu dans l'"accident mortel" d'un petit avion de tourisme, mardi en Loire-Atlantique. Deux corps ont été localisés dans la Loire, où des débris de l'appareil ont aussi été retrouvés.

Un petit avion de tourisme à bord duquel se trouvaient trois personnes, dont le journaliste Gérard Leclerc, s'est écrasé mardi 15 août dans la Loire, à Lavau-sur-Loire (Loire-Atlantique), a appris France Télévisions de sources concordantes. Des débris de l'aéronef ont été retrouvés et deux corps ont été localisés, sans avoir pu être remontés à la surface pour l'instant. Franceinfo vous en dit plus sur l'accident, qui a provoqué de nombreuses réactions dans le monde médiatique et politique.

Un avion de tourisme s'est écrasé dans la Loire

Un "accident mortel" impliquant un petit avion de tourisme s'est produit, mardi 15 août, à Lavau-sur-Loire (Loire-Atlantique), a annoncé le même jour sur Twitter le Bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA) pour la sécurité de l'aviation civile. Le site Flightradar24, qui suit le trafic aérien en temps réel, montre que l'appareil a disparu dans la Loire après 37 minutes de vol.

Une capture d'écran du vol effectué par l'avion dans lequel se trouvait Gérard Leclerc, au départ de Loudun (Vienne) et à destination de La Baule (Loire-Atlantique), le 15 août 2023. (FLIGHTRADAR24)

L'avion Robin DR-400 a décollé mardi à 11h07 de l'aérodrome de Loudun (Vienne) à destination de La Baule (Loire-Atlantique), selon le parquet de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). "Les conditions météorologiques étaient bonnes" au moment du décollage de l'appareil, a assuré au Télégramme le président de l’aéroclub viennois, Michel Richez.

A 11h37, le pilote de l'avion a annoncé à la tour de contrôle de l'aéroport de Nantes qu'il entrait dans l'espace aérien de Saint-Nazaire, mais il ne s'est jamais annoncé auprès des autorités nazairiennes, relate le parquet. "Il n'a émis aucun message de détresse. Les données de vol disponibles permettent de suivre la trajectoire de vol jusqu'à 11h42, heure à laquelle il a disparu des radars. Il était alors localisé à proximité de Lavau-sur-Loire", poursuit le communiqué.

Trois passagers étaient à bord, dont le journaliste Gérard Leclerc

L'avion avait trois personnes à son bord, a appris France Télévisions de source proche du dossier, mercredi. La préfecture de Loire-Atlantique a aussi évoqué la présence de "trois personnes à bord", tout comme le président de l'aéroclub de Loudun, présent au moment du décollage de l'appareil, rapporte le Télégramme. Dans la nuit de mardi à mercredi, le parquet avait de son côté mentionné "un pilote et un ou deux passagers, cette information restant à confirmer".

Parmi les disparus figurent le journaliste Gérard Leclerc, ancien salarié de France Télévisions et ex-président de La Chaîne parlementaire (LCP), ainsi que Michèle Monory, fille de l'ancien président du Sénat René Monory, a appris France Télévisions de sources concordantes. Ni la préfecture, ni le parquet, n'ont donné d'information sur l'identité des passagers. Le président de l’aéroclub de Loudun, Michel Richez, a assuré au Télégramme que Gérard Leclerc, "un pilote régulier" dans le secteur, était aux commandes de l'appareil. Le journaliste devait assister jeudi soir à La Baule à un concert de son demi-frère, Julien Clerc, ont assuré mercredi des collègues et des proches sur CNews.

Des recherches "difficiles"

Le centre d'urgence aéronautique a informé la préfecture de Loire-Atlantique de la disparition de l'appareil à 14h10. Le plan sauvetage aéro-terrestre (Sater) a été activé et un poste de contrôle de site à été mis en place à Lavau-sur-Loire "afin de coordonner les recherches et les moyens engagés", a détaillé la préfecture.

Les sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique ont mobilisé "des moyens terrestres et nautiques". Deux hélicoptères de la gendarmerie et de la Sécurité civile ont par ailleurs survolé le secteur. Enfin, des "moyens spécifiques" de l'Association départementale des radioamateurs au service de la sécurité civile (Adrasec) ont également pu se rendre sur place, relate la préfecture.

Les "recherches sont rendues particulièrement difficiles car l'avion était immergé à plusieurs mètres dans une zone soumise à de très forts courants et dans laquelle la visibilité pour les plongeurs est quasi-nulle", a expliqué le parquet. Elles ont donc été temporairement suspendues mardi soir et avant de reprendre mercredi, selon les informations de France Bleu Loire Océan.

Deux corps ont été localisés

Les premiers débris d'avion ont été repérés mardi après-midi "dans les canaux, notamment une roue et un morceau d'immatriculation", selon le parquet. "Aucun corps n'a été retrouvé", a-t-il assuré. Deux corps ont néanmoins été localisés, sans pouvoir être remontés à ce stade, a appris France Télévisions de source proche du dossier, mercredi.

A ce stade, deux enquêtes sont ouvertes : l'une judiciaire, confiée à la brigade des transports aériens et au groupement de gendarmerie de Loire-Atlantique, et une enquête technique diligentée par le BEA.

De nombreuses réactions de journalistes et politiques

Les réactions à la disparition du journaliste se sont multipliées, quand bien même son corps n'a pas été retrouvé et identifié. Dans un tweet, le groupe Canal+ indique que la chaîne CNews, qui l'employait, allait diffuser une émission mercredi matin en hommage à celui qui "par ses points de vue pertinents, ses analyses toujours précises et argumentées et son professionnalisme (...) a permis à [la chaîne] de grandir, contribuant à son succès".

La journaliste de CNews Laurence Ferrari a aussi salué la mémoire d'un "très grand journaliste, un esprit libre et un coéquipier extraordinaire" tandis que Pascal Praud, qui l'accueillait dans son émission, a pleuré la disparition d'un "honnête homme", exprimant "une peine immense".

François Beaudonnet, journaliste à France Télévisions, a rendu hommage à "un journaliste talentueux" et "un homme élégant et drôle". Le directeur de l'information de France Télévisions, Alexandre Kara, écrit avoir perdu "un ami avec qui nous avons partagé le meilleur" dont il souligne la "gentillesse", la "belle intelligence" et les "blagues qui résonnent encore dans les couloirs de la rédac".

De nombreuses personnalités politiques ont aussi salué la disparition de l'éditorialiste politique, parmi lesquelles le président des Républicains, Eric Ciotti, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, ou l'ancien président de la République François Hollande.

L'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin a également rendu hommage sur Twitter à l'autre passagère de l'avion, Michèle Monory, saluant sa "générosité" et son "caractère trempé".