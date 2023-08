Accident d'un avion de tourisme en Loire-Atlantique : deux corps, dont celui du journaliste Gérard Leclerc, ont été repêchés, annonce le parquet

"Un fragment de corps correspondant à une troisième personne de sexe indéterminé" a également été remonté lors des recherches effectuées dans la Loire, a précisé mercredi le procureur de la République de Saint-Nazaire.

Deux corps, dont celui du journaliste Gérard Leclerc, ainsi que le fragment d'un troisième corps, ont été repêchés, mercredi 16 août, au lendemain du crash d'un petit avion de tourisme en Loire-Atlantique, a annoncé le parquet de Saint-Nazaire.

"Les recherches ont permis de remonter le corps d'un homme sur lequel ont été découverts des effets personnels au nom de Gérard Leclerc, le corps d'une femme et un fragment de corps correspondant à une troisième personne de sexe indéterminé", détaille le parquet de Saint-Nazaire dans un communiqué.

"Les familles de ces victimes potentielles sont en contact avec les enquêteurs, et ont ou vont être prochainement entendues", précise la même source. Les deux premiers corps "présentent chacun un polytraumatisme très important, de multiples fractures et des blessures incompatibles avec toute chance de survie", selon le procureur de la République de Saint-Nazaire.

"Facteur humain" ou "problème machine"

Des autopsies vont être pratiquées jeudi et vendredi pour "déterminer les causes de la mort et un éventuel état antérieur, et de permettre la réalisation de rapprochements ADN". A ce stade de l'enquête, "la piste d'un facteur humain ou d'un problème machine est privilégiée", ajoute le parquet.

L'avion, qui appartenait à l'aéroclub de Loudun (Vienne), était piloté par le journaliste Gérard Leclerc, 71 ans, auquel de nombreuses personnalités des médias ou du monde politique ont rendu hommage depuis mardi soir. Michèle Monory, fille de l'ancien ministre et président du Sénat René Monory, se trouvait également à bord de l'appareil, avait appris mardi soir France Télévisions de sources concordantes.