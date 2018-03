VIDEO. Prise d'otages dans un supermarché de l'Aude : Edouard Philippe évoque une "situation sérieuse"

Le Premier ministre Édouard Philippe a jugé, vendredi 23 mars, la "situation sérieuse" après la prise d'otages dans un supermarché à Trèbes (Aude) par un homme se réclamant du groupe Etat islamique. "Un homme serait retranché dans un supermarché, probablement avec des otages" et "une opération des forces de l'ordre est en cours", a déclaré le chef du gouvernement lors d'un déplacement à Mulhouse consacré à la politique de la ville.

"C'est une situation sérieuse", a souligné Edouard Philippe qui a précisé qu'il pourrait être amené à quitter la réunion à laquelle il participait avec des responsables locaux. La section antiterroriste du parquet de Paris a d'ores et déjà ouvert une enquête du chef d'"assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste", "séquestrations sous conditions en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroristes criminelle".