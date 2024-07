Condamné à la perpétuité pour les attentats de janvier 2015, un détenu placé à l'isolement agresse des surveillants de la prison de Laon

Ali Riza Polat, un détenu à l'isolement condamné à la perpétuité pour "complicité" dans les attentats contre Charlie Hebdo et l'Hyper Casher en janvier 2015, a agressé mardi 16 juillet des surveillants du centre pénitentiaire de Laon dans l'Aisne, a appris franceinfo de sources concordantes.

D'après l'une de ces sources, l'un des surveillants a été légèrement blessé à l'avant-bras par un tesson de bouteille. Il a, depuis, repris le travail.

Enquête ouverte

Le parquet national antiterroriste (Pnat) s'est saisi de l'enquête confiée à sous-direction antiterroriste de la police judiciaire (Sdat), à la DGSI et à la direction zonale de la police nationale (DZPN). L'enquête est ouverte pour "tentative d'assassinat sur personnes dépositaires de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste et en état de récidive légale", indique le Pnat sollicité par franceinfo.

De source proche du dossier à franceinfo, le détenu a attaqué les deux surveillants pénitentiaires lorsque ceux ci venaient juste de rentrer dans sa cellule pour le conduire à la douche. Ali Riza Polat s'est précipité sur eux avec un tesson de bouteille en criant "Allahou akbar". Les deux surveillants pénitentiaires ont échappé à l'attaque et sont finalement parvenus à le maîtriser.

Le 20 octobre 2022 à l'issue de six semaines d'audience, Ali Riza Polat avait été condamné en appel à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de vingt ans. La cour d'assises spéciale de Paris l'avait reconnu coupable de complicité pour les dix-sept assassinats perpétrés par les frères Saïd et Chérif Kouachi et Amedy Coulibaly entre les 7 et 9 janvier 2015 à la rédaction de Charlie Hebdo, à Montrouge et à l'Hyper Cacher.