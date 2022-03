Mort de Federico Martin Aramburu : l'un des suspects, Romain Bouvier, mis en examen pour "assassinat" et écroué

Il est soupçonné d'avoir tiré sur sur l'ancien rugbyman Federico Martin Aramburu. Romain Bouvier, ancien étudiant de l'université parisienne d'Assas lié à l'ultradroite, a été mis en examen pour "assassinat" et "détention d'armes de catégories B et C" et écroué, a appris franceinfo de source judiciaire, vendredi 25 mars.

L'autre suspect, Loïk Le Priol, arrêté en Hongrie, va être remis aux autorités françaises "dans un délai de dix jours", a annoncé le tribunal de Budapest plus tôt dans la journée. L'homme de 27 ans avait été interpellé mardi soir au poste-frontière de Zahony dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen, alors qu'il s'apprêtait à se rendre en Ukraine. Intervenant par visioconférence à l'audience, cet ancien militant du GUD, un groupe d'extrême droite ultraviolent, a donné son accord à son transfert vers Paris.

Mardi, une femme de 24 ans soupçonnée d'avoir conduit le soir des faits un véhicule appartenant à Loïk Le Priol, avait été mise en examen pour "complicité d'assassinat" et placée en détention provisoire.