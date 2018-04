Policiers agressés à Champigny-sur-Marne le soir du Nouvel an : quatorze personnes interpellées

Ces invidus ont été arrêtés dans six départements d'Ile-de-France.

Quatorze personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête sur l'agression de deux policiers le soir du Nouvel an à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), a appris franceinfo de source judiciaire, mardi 10 avril. Ces individus ont été arrêtés dans six départements d'Ile-de-France, plus de trois mois après les faits.

Des dizaines de policiers étaient intervenus le soir du réveillon, pour tenter de ramener le calme en marge d'une soirée non autorisée qui dégénérait dans un hangar de Champigny-sur-Marne. Deux fonctionnaires avaient été passés à tabac a. Une gardienne de la paix avait été rouée de coups au sol et s’était vu prescrire 7 jours d’ITT. La scène avait été filmée par des témoins et diffusée sur les réseaux sociaux. Un capitaine de police avait, lui, eu le nez cassé et 10 jours d’ITT.