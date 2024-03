Suicide de MavaChou : l'ex-mari de l'influenceuse et sa compagne mis en examen pour harcèlement en ligne

Adrien Czajczynski, ex-mari de Maëva Frossard, alias MavaChou sur les réseaux sociaux, a été mis en examen pour harcèlement en ligne, a appris franceinfo auprès de l'avocat des parties civiles, mercredi 6 mars, confirmant une information du Parisien. Cette mise en examen intervient dans le cadre de l'enquête sur les circonstances du suicide de l'influenceuse. Celle-ci avait déposé des plaintes contre son ex-mari ou contre X, pour harcèlement moral et provocation au suicide, dans les mois ayant précédé et le jour même de son suicide. Contactés, l'avocat d'Adrien Czajczynski et le parquet n'ont pas répondu à franceinfo.

Sa nouvelle épouse, Laura Czajczynski, a elle aussi été mise en examen au même moment, le 27 février, dans le cadre de l'information judiciaire menée par un juge d'instruction d'Epinal et ouverte contre X pour harcèlement ayant poussé au suicide. "Ma cliente réfute fermement avoir commis la moindre faute", a réagi auprès de l'AFP Laurent Mortet, l'avocat de Laura Czajczynski. "Mais nous nous réjouissons de pouvoir enfin exercer les droits de la défense", a-t-il ajouté, cette mise en examen devant lui permettre d'accéder au dossier.

"La mise en examen, c'est le premier stade", a réagi auprès de franceinfo Stéphane Giuranna, l'avocat du père de Maëva Frossard et de Romain, le compagnon de celle-ci au moment de son suicide. "Maintenant, on entame l'instruction classique avec les interrogatoires et je pense qu'il y aura un renvoi devant le tribunal correctionnel pour qu'Adrien et Laura répondent de leurs actes. On a des éléments clairs, nets et précis", a-t-il ajouté.