Disparition d'Estelle Mouzin : "On n'a pas besoin d'avoir les détails de ce crime, mais surtout de trouver le corps d'Estelle", déclare l'avocat du père de la fillette

C'est "l'enjeu principal" des auditions de Michel Fourniret qui doivent se tenir mardi et mercredi estime Didier Seban.

Alors que Michel Fourniret est auditionné mardi et mercredi par la juge d'instruction chargée du dossier de la disparition d'Estelle Mouzin en 2003, l'un des avocats de son père, Me Didier Seban, déclare mardi 25 août sur franceinfo qu'on "n'a pas besoin d'avoir les détails absolument de ce crime, mais surtout de trouver le corps d'Estelle".

On n'attend rien de Michel Fourniret et on attend tout du travail de la justice.Me Didier Seban, l'un des avocats du père d'Estelle Mouzinà franceinfo

"J'espère que des avancées auront lieu notamment pour savoir où se trouve Estelle. Si elles n'ont pas lieu, il faudra encore une nouvelle fois employer les grands moyens pour trouver ce corps parce que, pour nous, l'enjeu principal c'est de trouver où est Estelle, insiste le défenseur. On sait déjà malheureusement le scénario terrible qui s'est appliqué à sa mort. Je crois qu'on n'a pas besoin d'avoir les détails absolument de ce crime, mais surtout de trouver le corps d'Estelle".

Un "jeu pervers" entre le tueur en série et son ex-compagne

L'ex-compagne de Michel Fourniret, Monique Olivier, l'accuse d'avoir kidnappé, séquestré, violé et tué la petite fille en janvier 2003. Vendredi dernier, des traces ADN partielles d'Estelle Mouzin ont été retrouvées à deux endroits différents d'un matelas saisi dans l'ancienne maison de la soeur de "l'ogre des Ardennes".

Didier Seban espère que les révélations de Monique Olivier pousseront le tueur à parler : "Il y a toujours eu une sorte de jeu pervers entre Monique Olivier et Michel Fourniret, chacun voulant reprendre la main. C'est l'histoire que nous raconte leurs aveux en Belgique sur leur précédents crimes où elle va avouer en premier et il va donner les détails. Donc peut-être que là aussi Michel Fourniret voudra reprendre la main", espère-t-il.