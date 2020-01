GRAND FORMAT. Disparition d'Estelle : Eric Mouzin, un père à la recherche du temps perdu

Je ne suis pas celui qui a enlevé Estelle" : Eric Mouzin l'écrit noir sur blanc en 2009. Une manière de répondre à Suzanne, la mère d'Estelle, qui lui a souvent posé la question, jusqu'à ce que les anciens époux cessent de communiquer. "Je lui ai dit : 'ça, c'est la première phrase du livre'", révèle Véronique de Bure, auteure et éditrice, qui a coécrit Retrouver Estelle (éd. Stock). C'est lors d'un colloque qu'elle le convainc de raconter son histoire. "Il n'est pas facile d'accès, il faut l'apprivoiser." Le début du livre sort d'une traite. Pour la suite, il bloque. Véronique de Bure lui propose d'écrire à quatre mains. Il parle, elle enregistre. "Les entretiens duraient deux à trois heures. On se retrouvait le soir, dans des endroits pas possibles, le pire étant dans un spa ! On était dans un coin, on entendait le clapotis de l'eau, assis dans une lumière bleutée." Véronique de Bure en rit encore.

"Quand sa mère m'a appelé pour me dire qu'elle n'était pas rentrée de l'école, je me souviens très exactement de ce que j'ai ressenti. L'impression que ma colonne vertébrale venait de se transformer en un bloc de glace", écrit Eric Mouzin. Véronique de Bure file la métaphore : "Il faut faire fondre la glace. Derrière, il y a un gros bouillon." "Ce livre représente un gros investissement, en temps, en énergie, en retour sur le passé… J'ai dû choisir ce que j'acceptais de dire, ce que je cachais, ce que je ME cachais…", résume Eric Mouzin. Il est publié début 2011.

Véronique de Bure lui propose, six ans plus tard, une réédition avec des mises à jour, pour les 15 ans de la disparition d'Estelle. "Il était temps de tourner la page", commente-t-elle. Pour Eric Mouzin, cette deuxième version, éditée en poche, s'inscrit dans une progression personnelle : "Ça m'a permis de dire des choses nouvelles." En particulier sur – et à – sa famille. Certaines années, ses enfants participent à la marche organisée à Guermantes. "La disparition d'Estelle aurait pu nous broyer. Pourtant, plus le temps passe et plus la profondeur des liens s'étend", écrit-il en 2018. Juste en dessous : "A la maison, Estelle est toujours avec nous, à sa façon. Une peinture, quelques photos, son rire et son air mutin sont un peu partout, dispersés. Nous ne voulions pas d'un mausolée." Ils ont préféré un totem, sculpté dans un cèdre planté dans le jardin. Chaque membre de la famille est représenté par un animal, connecté aux autres. "Tout en haut, tenue par un guetteur, une étoile : Estelle."

Le totem dans le jardin d'Eric Mouzin, dans les Yvelines, le 13 décembre 2019. (VIOLAINE JAUSSENT / FRANCEINFO)

Dans cette réédition de l'ouvrage, Eric Mouzin liste en annexe les trois propositions de l'association Estelle et du cabinet Seban : la création d'un corps de juges spécialisés ; la création d'un site gouvernemental dédié aux enfants disparus ; l'amélioration du traitement et du suivi des corps enterrés sous X, notamment ceux d'enfants. "J'aurais aimé qu'il se vende à des milliers d'exemplaires, pour que les gens se disent : 'Ces propositions ont du sens, il faut demander à nos députés de mettre en place quelque chose'", regrette-t-il. Eric Mouzin souhaitait, avec ce livre, "que les gens comprennent un petit peu ce qui s'est passé, l'instrumentalisation qui a pu en être faite, l'inefficacité de la justice". C'est sur ce point qu'il concentre la suite de son combat.