Violences après la mort de Nahel : quel est le profil des suspects interpellés ?

France 3

Article rédigé par T. Cuny, C. Cuello, J. Pelletier, Y. Le Gall, France 3 Régions, V. Lejeune - France 3 France Télévisions

On compte plus de 3 000 gardes à vue et des suites judiciaires rapides suite aux violences des derniers jours. Des comparutions immédiates ont eu lieu dans différentes villes comme à Marseille. Les prévenus sont souvent très jeunes et inconnus des services de police.

Dans les salles d’audience du tribunal de Paris, le va-et-vient des prévenus a duré toute la journée. Après les émeutes, une trentaine de personnes devaient passer, ce lundi 3 juillet, devant le juge en comparution immédiate. Parmi eux, un jeune homme de 22 ans. Son frère est sans nouvelles depuis son interpellation. "Ils veulent faire des exemples mais je pense que la justice n’est pas là pour faire des exemples, elle est là pour juger, bien faire son travail", estime-t-il. 60% des jeunes étaient inconnus des services de police La justice a entamé des procédures d’urgence, quitte à ce que chaque affaire soit jugée trop rapidement selon certains avocats. Depuis le début de la semaine, 3 200 personnes ont été interpellées en France, âgées en moyenne de 17 ans. 60% d’entre eux étaient jusqu’ici inconnus des services de police, selon le ministère de l’Intérieur. Parfois, il y a eu des incohérences ou des erreurs dans la procédure de garde à vue. Une grève des greffiers n’a pas facilité les jugements aujourd’hui.