Emeutes après la mort d'Adama Traoré : son frère Bagui acquitté aux assises

Cinq personnes étaient jugées depuis le 21 juin à Pontoise pour des tirs d'armes à feu sur les forces de l'ordre à Persan et Beaumont-sur-Oise au cours des nuits de violences urbaines particulièrement intenses après la mort d'Adama Traoré en 2016.

Il clamait son innocence depuis le début. Bagui, le frère d'Adama Traoré, mort en 2016 lors de son interpellation par les gendarmes, a été acquitté, vendredi 9 juillet, par la cour d'assises du Val-d'Oise. Il était jugé pour son rôle présumé dans les émeutes urbaines qui avaient suivi la mort de son frère. Au terme de ce procès entamé le 21 juin, l'avocat général avait requis l'acquittement : "Je ne suis pas là pour faire des hypothèses, je n'ai pas de preuves. Et quand on n'a pas de preuves, on en tire les conséquences".

Bagui Traoré faisait partie de cinq personnes jugées depuis le 21 juin à Pontoise pour des tirs d'armes à feu sur les forces de l'ordre à Persan et Beaumont-sur-Oise, au cours de violences urbaines particulièrement intenses les nuits qui ont suivi la mort de son frère, le 19 juillet 2016. Outre Bagui Traoré, son ex-compagne ainsi qu'un homme accusé d'avoir été l'un des tireurs, ont été acquittés. Deux hommes ont été en revanche condamné à 12 ans de réclusion criminelle.