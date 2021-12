"Il faut organiser des meetings dans le respect des gestes barrières, comme on l'a toujours fait", a indiqué Jordan Bardella, mardi 7 décembre sur franceinfo. Le président du Rassemblement national s'est dit opposé au fait d'imposer le pass sanitaire dans les réunions publiques ou les meetings politiques comme prévu par la loi. "Pour l'instant, le pass sanitaire ne s'applique pas aux meetings politiques et aux activités dites cultuelles, donc nous respecterons la loi", a-t-il ajouté.

>> Covid-19 : école, vaccination, fêtes de fin d'année... Ce qu'il faut retenir des annonces du gouvernement

"Il y aura le port du masque, on le fera respecter", a poursuivi Jordan Bardella, concernant les meetings à venir de la candidate RN à la présidentielle, Marine Le Pen qui "lancera sa campagne à Reims mi-janvier".

"On n'est pas la police politique, on n'est pas l'État macronien, on ne va pas aller regarder si les gens mettent leur masque mais on fera respecter la loi et les distanciations sociales." Jordan Bardella, président du RN à franceinfo

"Si on considère que le Covid-19 doit nous empêcher de faire une campagne électorale, à ce moment-là, on plie les gaules, on met le pays sous cloche et Emmanuel Macron a les pleins pouvoirs", a-t-il conclu.