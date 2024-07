Législatives 2024 : les électeurs du RN sont majoritairement des hommes, ouvriers ou employés, âgés de 50 à 59 ans

Le NFP arrive en tête chez les cadres et les professions intermédiaires, à 34 et 35%, selon l'enquête Ipsos-Talan pour Radio France et France Télévisions.

Les électeurs du Rassemblement national sont majoritairement des hommes, ouvriers ou employés, âgés de 50 à 59 ans, selon l'enquête Ipsos-Talan pour Radio France et France Télévisions réalisée à l'occasion du premier tour des élections législatives 2024, dimanche 30 juin.

Les 50-59 ans ont voté à 40% pour le RN, tandis que les jeunes de 18 à 24 ans ont voté à 48% pour le Nouveau Front populaire. Ensemble, le camp présidentiel, arrive en tête des votes chez les 70 ans et plus, avec 32% des votes.

Quand on s'intéresse aux professions des votants, les ouvriers ont voté à 57% pour le RN, contre 21% pour le NFP. C'est respectivement 44% et 30% pour les employés. Le NFP arrive en tête chez les cadres et les professions intermédiaires, à 34 et 35%. Ensemble arrive en tête chez les retraités, et notamment chez les retraités CSP + (32%).

Le vote RN est inversement proportionnel avec le niveau d'études, avec 49% des personnes qui ont un niveau de formation inférieur au bac qui ont voté pour eux, et 38% des seuls détenteurs du baccalauréat. Le vote pour le NFP passe à 28% en bac +2 et 37% en bac +3. Le camp présidentiel, lui, est plutôt bien réparti dans toutes les catégories, aux alentours de 20%.

Un électeur du RN sur deux se dit "pas satisfait" de sa vie, c'est un record par rapport aux autres votes. Seuls 27% des électeurs du NFP se disent insatisfaits de leur vie, contre 9% des électeurs du camp présidentiel.

La participation élevée chez les plus âgés

Sur la participation au scrutin, elle est comparable chez les hommes et les femmes, avec 66 et 65% de participation et donc 34 et 35% d'abstention. L'abstention est plus marquée chez les jeunes de 25 à 34 ans, avec près d'une personne sur deux qui n'est pas allée voter (49%). La participation des 18-24 ans, est plus importante, à 57%. Elle est de 74% chez les 60-69 ans et monte à 80% pour les plus de 70 ans.

Les ouvriers représentent la catégorie sociale qui s'est le plus abstenue, avec 46% des ouvriers qui ne sont pas allés voter, suivis des employés à 42%. Les retraités sont ceux qui sont le plus massivement allés voter, avec une participation de 79%.

Enquête Ipsos-Talan pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat menée du 27 au 28 juin 2024 sur 10 286 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française, inscrites sur listes électorales, âgées de 18 ans et plus. Échantillon interrogé par Internet via l’Access Panel Online d’Ipsos. Méthode des quotas : sexe, âge, profession de la personne interrogée, catégorie d’agglomération, région.