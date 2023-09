Sénatoriales 2023 : la secrétaire d'Etat à la Citoyenneté Sonia Backès battue en Nouvelle-Calédonie

La candidate Renaissance n'est pas parvenue à faire le plein de grands électeurs au second tour, s'inclinant face au candidat indépendantiste du Front de libération kanak (FLNKS) Robert Xowie.

Un revers pour la majorité présidentielle. Sonia Backès, secrétaire d'Etat à la Citoyenneté, a été battue en Nouvelle-Calédonie lors des élections sénatoriales, dimanche 24 septembre. Sonia Backès était la seule représentante du gouvernement à se présenter lors de ce scrutin.

La secrétaire d'Etat est arrivée troisième au premier tour, lors duquel le candidat dissident Les Républicains Georges Naturel a été élu. La candidate Renaissance n'est pas parvenue à faire le plein de grands électeurs au second tour, s'inclinant face au candidat indépendantiste du Front de libération kanak (FLNKS) Robert Xowie, qui fait son entrée au Sénat.

Localement, ce résultat est d'autant plus symbolique qu'il intervient en pleines négociations sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, dans lesquelles la secrétaire d'Etat est omniprésente.

"Elle a perdu gros"

L'apport des voix indépendantistes a permis à Georges Naturel, l'actuel maire de Dumbéa, de se faire élire au premier tour à plus de 60% des voix. Au second tour, c'est le soutien des non-indépendantistes qui a assuré la victoire de Robert Xowie avec 55% des suffrages. Ce soutien des non-indépendantistes a été dénoncé comme une "trahison" par Sonia Backès sur les réseaux sociaux.

"Sonia Backès pouvait tout gagner avec cette élection et ainsi renforcer sa position dominante, mais au final, elle a perdu gros", analyse auprès de l'AFP Pierre-Christophe Pantz, géographe et spécialiste de la géopolitique en Nouvelle-Calédonie. Le chercheur souligne également que "l'élection de Georges Naturel montre l'émergence d'une nouvelle tendance, notamment dans le camp non indépendantiste. On sait qu'il y a un frémissement, reste à voir comment cela se traduira".