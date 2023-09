Direct Sénatoriales 2023 : la secrétaire d'Etat Sonia Backès battue en Nouvelle-Calédonie, un indépendantiste élu pour la première fois

Un camouflet pour la majorité. La secrétaire d'Etat à la Citoyenneté, Sonia Backès, candidate aux élections sénatoriales en Nouvelle-Calédonie, a été battue au second tour par l'indépendantiste Robert Xowie, selon les résultats fournis par le Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.

Troisième au premier tour lors duquel le candidat dissident Les Républicains Georges Naturel a été élu, Sonia Backès (Renaissance) n'est pas parvenue à faire le plein de grands électeurs au second tour, s'inclinant face au candidat du Front de libération kanak (FLNKS), qui fait son entrée au Sénat – une première pour un indépendantiste, relève La 1e Nouvelle-Calédonie. Suivez notre direct.

Mode d'emploi de l'élection. Pas moins de 170 sièges, soit un peu moins de la moitié du Sénat, vont être renouvelés pour six ans à l'issue de cette élection un peu particulière, qui se joue au suffrage universel indirect. Au total, plus de 1 800 candidats se présentent à cette élection.

Les "grands électeurs" appelés aux urnes. Ce ne sont pas tous les Français inscrits sur les listes électorales qui peuvent voter aux sénatoriales, mais seulement 78 000 des 162 000 "grands électeurs" que sont les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, départementaux et surtout municipaux, qui représentent l'écrasante majorité du corps électoral.

Un total de 45 circonscriptions concernées. Les départements où se trouvent les 170 sièges en jeu lors de ces sénatoriales vont du 37 (Indre-et-Loire) au 66 (Pyrénées-Orientales), auxquels s'ajoutent les huit départements d'Ile-de-France, six territoires d'outre-mer et six sièges pour les sénateurs des Français de l'étranger.

Un mode de scrutin différent selon les départements. Le mode d'élection varie en fonction du nombre d'élus qu'envoie un département au Sénat. Entre un et deux, le résultat du premier tour sera connu en fin de matinée, avant un éventuel second tour dans l'après-midi. Dans les départements où doivent être élus trois sénateurs et plus, un scrutin proportionnel de liste à un seul tour s'applique, avec des résultats connus en fin de journée.