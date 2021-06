Résultats des élections régionales en Ile-de-France : Valérie Pécresse domine le premier tour avec 34,2% des suffrages, selon notre estimation Ipsos/Sopra Steria

La droite est bien partie pour diriger la région la plus riche de France six années supplémentaires. La présidente sortante francilienne Valérie Pécresse (Libres, LR, UDI) est arrivée en tête du premier tour des élections régionales en Ile-de-France, dimanche 20 juin, avec 34,2% des suffrages exprimés, selon une estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions.

Le résultat du 1er tour

Avec 34,2% des voix à l'issue de ce premier tour, la présidente sortante de la région Ile-de-France devance largement ses adversaires. Derrière elle, Jordan Bardella (RN) reccueille 13,9% des suffrages. Le trio de tête est complété par Julien Bayou (EELV) et ses 13,7%.

Suivent Laurent Saint-Martin (LREM-MoDem), Audrey Pulvar (soutenue par le PS) et Clémentine Autain (LFI-PCF), respectivement crédités de 11,8%, 11,2% et 10,1% des voix. Avec moins de 10% des suffrages exprimés, les autres listes ne peuvent pas se maintenir au second tour.

Et maintenant ?

Les prochaines nuits risquent d'être courtes pour les trois têtes de listes à gauche. Leurs tractations en vue d'une union constituent la principale interrogation de cette semaine d'entre-deux-tours. Vont-elles parvenir à faire bloc derrière Julien Bayou (EELV) pour tenter de concurrencer Valérie Pécresse ? Chacune des trois listes devrait poser ses exigences tant sur le plan des programmes que sur celui des places éligibles. Elles ont jusqu'au mardi 22 juin 18 heures pour se mettre d'accord.

Selon les estimations du sondage Ipsos pour France 3 publié le 9 juin, cet accord leur permettrait de dépasser Jordan Bardella (RN) et Laurent Saint-Martin (LREM-MoDem) mais pas Valérie Pécresse (Libres-LR-UDI). En effet, dans cette hypothèse, la liste d'union de la gauche récolterait 30% des suffrages contre 19% pour le RN et 14% pour la majorité présidentielle. La liste de Valérie Pécresse était pour sa part créditée à 37% des voix.