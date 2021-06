Résultats des élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes : Laurent Wauquiez arrive largement en tête, selon notre estimation Ipsos/Sopra Steria

L'Auvergne-Rhône-Alpes penche toujours à droite. La liste menée par le président Les Républicains sortant de la région, Laurent Wauquiez, arrive en tête du premier tour des élections régionales avec 42,7% des suffrages, dimanche 20 juin, selon une estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions.

>> Elections régionales 2021 : suivez tous les résultats dans notre direct

A gauche, l'écologiste Fabienne Grébert devance la candidate du Parti socialiste, Najat Vallaud-Belkacem, et la candidate soutenue notamment par La France insoumise, Cécile Cukierman. Des fusions de listes pourraient avoir lieu en vue du second tour.

Le résultat du premier tour

Sans surprise, c'est le président LR sortant de la région, Laurent Wauquiez, qui arrive en tête au premier tour avec 42,7% des suffrages, selon une estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions.

>> Découvrez tous les résultats des élections régionales 2021 en Auvergne-Rhône-Alpes

Laurent Wauquiez est suivi par l'écologiste Fabienne Grébert (14,9%) et le candidat du RN, Andréa Kotarac (12,7%), ancien membre du Parti de gauche et de La France insoumise. La socialiste Najat Vallaud-Belkacem (11,1%) prend la suite du classement. Vient ensuite Bruno Bonnel (9,5%), le représentant de la majorité présidentielle et a candidate soutenue par La France insoumise, Cécile Cukierman (5,9%). Enfin, la liste de Chantal Gomez, soutenue par Lutte ouvrière, obtient 2% des votes. La liste "Union essentielle" de Shella Gill et la liste "Agir pour ne plus subir" de Farid Omeir obtiennent respectivement 0,7% et 0,5%.

Pour rappel, en 2015, au premier tour des élections régionales, Laurent Wauquiez avait déjà terminé premier avec 31,73% des suffrages. Il était suivi par la liste du Rassemblement national (25,52 %) et par le candidat socialiste et président sortant de la région Rhône-Alpes, Jean-Jack Queyranne (23,93%).

Les réactions

Laurent Wauquiez a salué un résultat dépassant "toutes les attentes". Le président LR sortant de la région a appelé les électeurs, y compris ceux qui se sont abstenus au premier tour, à lui accorder un soutien "le plus large possible" au second tour.

Le candidat RN Andrea Kotarac a regretté la forte abstention. "C'est un triste jour pour la démocratie, car ces résultats ne reflètent pas du tout les rapports de force en Auvergne Rhône-Alpes", a-t-il déclaré au micro de France 3, avant de lancer un appel à la mobilisation des électeurs pour le second tour.

Et maintenant ?

Les quatre listes arrivées en tête au premier tour (LR, EELV, RN, PS) devraient être de nouveau en lice pour le second, dimanche 27 juin. L'incertitude plane à gauche. La logique voudrait que la candidate arrivée en tête au premier tour, l'écologiste Fabienne Grébert, mène une liste d'union au second. Mais rien n'est encore acté.

L'ancienne ministre de l'Education nationale de François Hollande Najat Vallaud-Belkacem, personnalité d'envergure nationale sortie de sa "retraite" politique et envoyée par le PS pour tenter de déloger Laurent Wauquiez, n'a pas réussi à unir la gauche pour le premier tour. Nul doute que les tractations ont déjà commencé entre Europe Ecologie-Les Verts, le Parti socialiste et La France insoumise, afin de définir leur stratégie de second tour.