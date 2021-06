Résultats des élections régionales dans le Grand Est : Jean Rottner place la droite en tête avec 30,2% des voix, selon notre estimation Ipsos/Sopra Steria

La région Grand Est, bastion de la droite, est bien partie pour rester entre les mains des Républicains. Le candidat LR Jean Rottner est arrivé en tête des suffrages des élections régionales, dimanche 20 juin, avec 30,2% des voix, selon notre estimation Ipsos/Sopra Steria. Le scrutin est marqué par un très fort taux d'abstention de 70,8%, un record national. Le candidat du Rassemblement national, Laurent Jacobelli, se classe deuxième avec 20% des suffrages.

Les résultats du 1er tour

Jean Rottner, candidat LR de 54 ans, est donc arrivé en tête de ce premier tour avec 30,2% des voix. L'actuel président du conseil régional est suivi par Laurent Jacobelli (RN) avec 20,6% des suffrages exprimés. La candidate écologiste, Eliane Romani (EELV-PCF-PS), est quant à elle troisième avec 14,9% des voix.

On retrouve ensuite la ministre déléguée à l'Insertion, Brigitte Klinkert (LREM-MoDem-Agir), avec 11,5% des suffrages. Elle se maintient donc tout juste au second tour. A gauche, l'autre liste menée par l'ancienne ministre Aurélie Filippetti (Place Publique, Génération.s, LFI) est éliminée du second tour, tout comme celle de Florian Philippot (Les Patriotes), ancien vice-président du Front national. Ils ont respectivement reccueilli 8,5 et 6,9% des suffrages.

Les réactions

Florian Philippot, le candidat des Patriotes et ancien vice-président du Front National, a été le premier à réagir sur Twitter. Il a tenu à féliciter ses électeurs, en comparant son score avec celui des élections européennes. "Bravo aux militants ! Certains s'effonfrent, nous nous montons très fort", s'enthousiasme-t-il.

Et maintenant ?

L'attitude de Jean Rottner (LR) va être scrutée de près après ce premier tour. L'ancien médecin urgentiste a été critiqué par une partie de la droite locale pour sa proximité avec La République en marche. Nadine Morano, l'une des figures locales des Républicains, a notamment annoncé qu'elle ne voterait pas pour lui en raison de sa ligne politique jugée trop proche de la majorité présidentielle. Va-t-il pour autant s'allier avec la liste de Brigitte Klinkert (LREM) pour s'assurer de la victoire ? Le suspense prendra fin mardi 22 juin à 18 heures, au moment de la date limite du dépôt des listes du second tour.

Si jamais les deux têtes de listes ne fusionnent pas, la droite risque d'être en danger, selon le sondage Ipsos publié par France 3 le 9 juin. En cas de quadrangulaire, Laurent Jacobelli (RN) obtiendrait alors 32% des voix, devant Jean Rottner (LR), mesuré à 29%. La liste de gauche menée par Eliane Romani (EELV-PS-PCF) serait à 20%, tandis que la majorité présidentielle obtiendrait 19%.