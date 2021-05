Elections régionales 2021 : qui sont les candidats dans votre région ?

Franceinfo et France 3 vous présentent les listes candidates pour les scrutins régionaux prévus les 20 et 27 juin prochains.

Quinze membres du gouvernement seront présents sur les listes des élections régionales, les 20 et 27 juin. La majorité LREM tentera ainsi d'emporter au moins une région et d'asseoir sa présence locale, à un an de l'élection présidentielle.

De son côté, le Rassemblement national espère enfin conquérir une présidence de région, après avoir porté plusieurs candidats au second tour au précédent scrutin, en 2015. Thierry Mariani est d'ailleurs en tête des sondages en Provence-Alpes-Côte d'Azur, quand Sébastien Chenu talonne le président sortant dans les Hauts-de-France.

En collaboration avec les antennes régionales de France 3, Franceinfo détaille les différentes listes candidates.

Auvergne-Rhône-Alpes

Le président LR sortant, Laurent Wauquiez, brigue un nouveau mandat. Six autres listes seront présentes, parmi lesquelles celle menée par l'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem (PS), mais aussi celle de Bruno Bonnell, député LREM du Rhône.

Bourgogne-Franche-Comté

Marie-Guite Dufay (PS) sera bien candidate à un deuxième mandat. Six autres têtes de liste ont annoncé leur candidature, parmi lesquelles Gilles Platret (LR), Denis Thuriot (LREM) ou encore Julien Odoul (RN).

Bretagne

Onze listes s'affrontent pour recueillir les voix des Bretons en juin. Loïg Chesnais-Girard, président PS sortant, espère conserver sa place. Parmi les autres candidats, l'un des vice-présidents de région, Thierry Burlot. Chargé de l'environnement au sein de l'exécutif régional, il a été investi par LREM. La maire LR de Vitré (Ille-et-Vilaine), Isabelle Le Callennec, sera également candidate.

Centre-Val de Loire

Président de la région depuis 2007, François Bonneau (PS) tente d'être réélu pour un troisième mandat. S'il a gouverné avec le soutien des écologistes depuis 2015, il présente cette fois seul sa liste. Charles Fournier est tête de liste pour EELV, LFI et Génération.s. Le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, sera le candidat de la majorité présidentielle.

Grand Est

Jean Rottner, président sortant LR, est candidat à sa réélection, sous la bannière de l'Union de la droite et du centre. La ministre déléguée en charge de l’Insertion Brigitte Klinkert porte de son côté les couleurs de la majorité présidentielle, sans l'étiquette LREM. L'ancienne ministre de la Culture Aurélie Filippetti sera candidate pour LFI, Génération.s et Place publique. Le RN présente Laurent Jacobelli, l'un de ses porte-paroles.

Hauts-de-France

Les résultats de la région seront particulièrement scrutés. Arrivé deuxième en 2015, le RN espère prendre la région grâce à Sébastien Chenu. De son côté, Xavier Bertrand se présente pour un nouveau mandat, avec en toile de fond ses ambitions présidentielles. La majorité présidentielle sera portée par Laurent Pietraszewski, qui peut compter sur la présence du ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, à ses côtés.

Ile-de-France

Valérie Pécresse est candidate à un deuxième mandat dans la région, sous l'étiquette de son mouvement "Libres !". Elle affrontera Laurent Saint-Martin pour LREM, Audrey Pulvar pour le Parti socialiste et Julien Bayou pour EELV. Clémentine Autain (LFI), Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière), Jordan Bardella (RN) et Alexis Villepelet (Debout la France) sont également candidats.

Normandie

Ils étaient neuf candidats en 2015, ils seront cette fois sept à mener une liste au 1er tour des élections régionales le 20 juin. Le président sortant centriste Hervé Morin est candidat à sa réélection et figure en bonne position dans les sondages. Nicolas Bay pour le RN et Mélanie Boulanger (PS-EELV) sont également en lice, ainsi que deux candidats issus de la majorité présidentielle : Laurent Bonnaterre, candidat officiel LREM, soutenu par l'ancien Premier ministre Edouard Philippe, et Stéphanie Kerbarh, députée dissidente de Seine-Maritime.

Nouvelle-Aquitaine

Alain Rousset (PS), président de l'Aquitaine, puis de la Nouvelle-Aquitaine, depuis 1998, espère accrocher un cinquième mandat. Il aura en face de lui l'ancien maire de Bordeaux Nicolas Florian (LR), mais aussi la Landaise Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens combattants. Cinq autres listes seront présentes.

Occitanie

La présidente sortante, Carole Delga (PS), se représente, face au député LR du Lot, Aurélien Pradié, mais aussi à Jean-Paul Garraud, député européen RN. Antoine Maurice, qui avait failli rafler la mairie de Toulouse en 2020, est candidat avec le soutien de plusieurs partis écologistes et de gauche. Au total, huit listes sont déclarées, c'est trois de moins qu'en 2015.

Pays de la Loire

C’est l'une des rares régions dans laquelle le scrutin est incertain. La présidente sortante LR, Christelle Morançais a rejeté la main tendue du candidat macroniste, le député François de Rugy, ex-ministre et ex-président de l'Assemblée nationale. La gauche, elle, compte bien reprendre la région, mais elle est divisée, avec trois listes sur la ligne de départ : écologiste, PS et Lutte Ouvrière.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Pas de liste LREM dans la région Sud. Après de nombreux rebondissements, Renaud Muselier a déposé une liste comportant 15 membres de la majorité, sur les 135 candidats. Huit listes sont déclarées face à lui, dont celle de l'ex-LR Thierry Mariani, désormais membre du Rassemblement national. Jean-Laurent Félizia portera les couleurs de la gauche et des écologistes.

