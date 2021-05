Elections régionales et départementales : quels sont les ministres et secrétaires d'Etat qui se présentent ?

Ces scrutins, qui serviront à élire les conseillers régionaux et départementaux, se tiendront les dimanches 20 et 27 juin.

La tension monte, quelques semaines avant les élections régionales et départementales des dimanches 20 et 27 juin. Le feuilleton agité en Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a montré, avec le retrait de la liste de La République en marche (LREM) au profit de celle dirigée par le président sortant de la région, Renaud Muselier (Les Républicains, LR). D'autant que bon nombre de ministres se présentent à l'un ou l'autre de ces rendez-vous électoraux.

Les candidatures aux élections départementales sont désormais officielles, puisque la date limite pour le dépôt des listes était le 5 mai. En revanche, les listes définitives pour le premier tour des régionales ne seront connues que le 12 mai, date limite pour les déposer. Voici un état des lieux de ces candidatures.

Les ministres candidats aux départementales

Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, à Tourcoing (Nord).

Le ministre de l'Intérieur a annoncé sa candidature, avec l'accord d'Emmanuel Macron, aux départementales dans le Nord, à Tourcoing. Gérald Darmanin (LREM), 38 ans, se présente sous les couleurs de la majorité sortante, "clairement de droite", précise France 3 Hauts de France. Mais cette alliance n'a pas engendré la même polémique que dans le sud de la France. D'ailleurs, Christian Poiret, vice-président sortant, chef de file de la droite et candidat à la présidence du département, précise que Gérald Darmanin est "candidat Union Pour le Nord !" "Les électeurs n'ont que faire des logiques d'appareil", a assuré le ministre de l'Intérieur, le 4 mai au quotidien régional La Voix du Nord. L’ancien porte-parole de Nicolas Sarkozy se présente en binôme avec Doriane Bécue, vice-présidente (DVD) du département, qui lui a succédé à la mairie de Tourcoing.

Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, à Vernon (Eure).

A 34 ans, l'actuel ministre des Outre-mer, ancien maire de Vernon (2014-2015), ex-président du conseil départemental de l'Eure, a annoncé sa candidature aux départementales dans le canton de Vernon. Il se présente avec Catherine Delalande, adjointe au maire de Vernon. Tous deux promettent une candidature de "rassemblement". "Tous les candidats de notre majorité départementale Ensemble pour l'Eure sont issus du terrain, assurent les deux candidats dans un communiqué commun. Leurs opinions politiques nationales sont diverses, mais ils se rassemblent localement, notamment contre le Rassemblement national."

Les ministres et secrétaires d'Etat candidats aux régionales

Laurent Pietraszewski, secrétaire d’Etat chargé des Retraites, dans les Hauts-de-France.

Le secrétaire d'Etat chargé des Retraites et de la Santé au travail, âgé de 54 ans, est officiellement présenté comme tête de liste aux régionales dans la région Hauts-de-France, sachant que les listes ne sont pas encore déposées.

Eric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, dans les Hauts-de-France.

Surprise, le ministre de la Justice, âgé de 60 ans, devrait également figurer sur la liste de La République en marche pour les élections régionales dans les Hauts-de-France, selon les informations de franceinfo. Il serait même pressenti comme tête de liste, selon le média européen en ligne Politico (article en anglais). A la place de Laurent Pietraszewski.

Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens combattants, tête de liste en Nouvelle-Aquitaine.

La ministre MoDem conduit la liste LREM dans la région Nouvelle-Aquitaine. "Je pars avec la ferme intention de gagner", a déclaré Geneviève Darrieussecq, 65 ans, lors d'une visioconférence de presse le 16 avril. Sa liste L'Union fait la région rassemble les formations de la majorité (LREM, MoDem, Agir ...), mais aussi l'UDI, le Mouvement radical, et "nombre d'élus non encartés". Pour l'instant, le président de région sortant, Alain Rousset (PS), est donné favori selon un sondage Ipsos Sopra-Steria pour France 3 et France Bleu.

Marc Fesneau, ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, tête de liste en Centre-Val-de-Loire.

Le ministre Marc Fesneau (MoDem), 50 ans, conduit la liste de la majorité présidentielle aux régionales dans le Centre-Val de Loire.

Marlène Schiappa, ministre déléguée à la Citoyenneté, à Paris.

La ministre de 38 ans sera tête de liste à Paris pour les régionales. La liste régionale est conduite par le député LREM Laurent Saint-Martin.

Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, dans l'Essonne.

La ministre de 35 ans sera tête de liste en Essonne pour les régionales en Ile-de-France.

Emmanuelle Wargon, ministre déléguée chargée du Logement, dans le Val-de-Marne.

La ministre de 50 ans sera numéro deux sur la liste régionale de Laurent Saint-Martin dans le Val-de-Marne, leur département commun.

Nathalie Elimas, secrétaire d'Etat chargée de l'Education prioritaire, dans le Val-d'Oise.

La secrétaire d'Etat et conseillère régionale MoDem sortante, 47 ans, sera numéro un dans le Val-d'Oise.