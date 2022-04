Résultats présidentielle 2022 : Emmanuel Macron arrive en tête du premier tour avec 28,5% des voix, selon notre estimation Ipsos-Sopra Steria

Le président sortant va désormais devoir rassembler au-delà de son électorat pour battre Marine Le Pen au second tour et décrocher un second mandat.

Une première étape franchie. Emmanuel Macron est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle, avec 28,5% des suffrages, dimanche 10 avril, selon une estimation Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, France24/RFI/MCD, Public Sénat/LCP Assemblée Nationale et Le Parisien-Aujourd'hui en France. Le président de la République, candidat à sa réélection, va devoir désormais rassembler sa famille politique et au-delà pour contrer son adversaire, Marine Le Pen, elle aussi qualifiée pour le second tour, avec 23,6% des voix.

Une campagne a minima

La dynamique en faveur d'Emmanuel Macron a marqué le pas dans la dernière ligne droite de la campagne. Alors que ce dernier a bénéficié de "l'effet drapeau" au début de la guerre en Ukraine, avec des sondages très favorables, la mécanique s'est grippée dans les derniers jours. Accusé par ses adversaires de faire une campagne a minima et de refuser tout débat avant le premier tour, le président sortant a été contraint d'accélérer tardivement.

Il a ainsi fait ses premiers déplacements sur le terrain dans les dix derniers jours et a tenu un unique meeting à La Défense Arena, à Nanterre (Hauts-de-Seine), le 2 avril. Le candidat a d'ailleurs tenté à cette occasion de redresser la barre à gauche, en mettant l'accent sur les mesures les plus sociales de son programme. Un clin d'œil appuyé à l'électorat de gauche, indispensable pour contrer Marine Le Pen au second tour.