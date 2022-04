Reportage Présidentielle 2022 : dans le Calvados, Marine Le Pen en terrain conquis pour se rassurer, à six jours du second tour

Présidentielle 2022 : dans le Calvados, Marine Le Pen en terrain conquis pour se rassurer, à six jours du second tour

Un déplacement pour faire le plein de confiance. Lundi 18 avril, pour sa dernière sortie avant de se consacrer à la préparation du débat de l'entre-deux-tours prévu mercredi, Marine Le Pen n'a voulu prendre aucun risque. Elle avait donné rendez-vous aux journalistes devant la mairie de Caen en début de matinée, mais c'est finalement à 35 km du chef-lieu du Calvados, à Saint-Pierre-en-Auge, que la candidate du Rassemblement national est apparue, tout sourire, aux alentours de 11 heures.

Dans cette petite ville de 8 000 habitants, où la finaliste de l'élection présidentielle est arrivée en tête avec près de 35% des suffrages devant Emmanuel Macron (28,3%), un comité d'accueil l'attend de pied ferme, drapeaux tricolores, affiches et tracts à la main. Et entre les stands du marché, on se bouscule pour approcher au plus près de la candidate d'extrême droite, adulée par certains.

"C'est le plus beau jour de ma vie !"

"Je n'avais jamais vu de star avant, c'est le plus beau jour de ma vie !" s'exclame un retraité. "Laissez-moi passer, je veux un selfie avec Marine. De toute façon, je pourrais la payer pour en avoir un s'il le fallait", lance un autre habitant, casquette blanche "Marine présidente" vissée sur la tête. Marine Le Pen enchaîne les poignées de main, les embrassades et les échanges avec les nombreux badauds, malgré l'imposant dispositif de sécurité.

Retraite, logement, handicap… Tous les sujets ou presque sont abordés par des sympathisants déjà acquis à sa cause, notamment celui du pouvoir d'achat, sur lequel la candidate RN a construit sa campagne. "Je fais 200 km par jour et la proposition de Marine Le Pen de passer la TVA à 5,5% au lieu de 20% est la bonne mesure qu'il faut prendre. Emmanuel Macron n'a jamais rien fait pour nous pendant cinq ans alors que les tarifs du carburant n'ont fait que grimper", juge Isabelle, chauffeuse routière qui réside dans le département du Nord.



La déambulation se poursuit, sous les yeux d'un couple de retraités normands. "Tu veux la suivre comme ça dans toute la ville ?" questionne l'épouse. "Jusqu'à l'Elysée ! On va lui ouvrir les portes en grand", plaisante son mari sous les applaudissements de passants hilares.

Interpellée par des militants LREM

Avec ce déplacement sur une terre fertile pour l'extrême droite, Marine Le Pen veut surtout se rassurer. Beaucoup moins à l'aise dans cette campagne de l'entre-deux-tours face à un Emmanuel Macron qui impose de nouveau son tempo, la candidate du RN ne peut pas se mettre en difficulté à moins d'une semaine du second tour.

"Je suis arrivée en tête dans 22 000 communes au premier tour, car depuis huit mois, j'ai choisi d'aller voir les Français qui n'habitent pas dans de grandes métropoles, qui sont oubliés." Marine Le Pen, candidate à l'élection présidentielle à Saint-Pierre-en-Auge

Plusieurs élus et militants macronistes tentent pourtant de jouer les trouble-fête. "Macron président ! Macron président !" lancent de jeunes sympathisants favorables au président sortant, des tracts "Avec vous" plein les poches. L'un d'eux parvient même à se glisser entre les journalistes et les vigiles pour demander à la candidate comment elle compte "financer [ses] réformes sociales" si elle est élue.

"Comment financez-vous vos réformes sociales et économiques Madame Le Pen ?", lance un militant macroniste qui est parvenu à interpeller la candidate. Un échange plutôt courtois avant que deux militants du RN repoussent par la force le jeune sympathisant LREM. @franceinfo pic.twitter.com/lTCtYqgm62 — Antoine Comte (@AntoineCOMTE) April 18, 2022

"Je n'ai aucune leçon à recevoir niveau financement quand on voit la dette de 600 milliards laissée par votre candidat", rétorque Marine Le Pen, avant que les militants LREM les plus insistants ne soient repoussés, sous les menaces de deux jeunes pro-Le Pen très virulents.

Au grand désespoir de ses partisans, qui espèrent encore quelques selfies, Marine Le Pen s'éclipse pour "déjeuner avec des particuliers", selon son équipe de campagne. La candidate ne devrait plus apparaître publiquement d'ici au débat de mercredi soir, celle-ci ayant décidé de se mettre au vert dans un lieu tenu secret.