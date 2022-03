Comment nous avons réalisé ce projet

D'où viennent ces questions ? La rédaction de franceinfo.fr a lancé, à la fin décembre 2021, un appel à ses utilisateurs leur demandant quelle question ils rêveraient de poser au futur président de la République. En quelques semaines, nous avons reçu et épluché près de 2 000 contributions. Dix d'entre elles ont été retenues et soumises aux candidats à l'élection présidentielle.

Comment les questions ont-elles été sélectionnées ? Nous avons tout d'abord identifié les thématiques qui revenaient le plus fréquemment dans ces 2 000 questions, leur donnant ainsi un ordre de priorité. Puis, au sein des 10 thématiques les plus évoquées, nous avons choisi les questions les plus représentatives.

Parmi les sujets les plus abordés : le réchauffement climatique, la santé, l'éducation et le pouvoir d'achat. Au contraire, nous avons reçu peu de questions concernant la sécurité ou l'immigration. Précision importante : le choix des questions a été arrêté avant le début de la guerre en Ukraine, ce qui explique l'absence de cette thématique.

La pertinence des questions a été un critère de choix déterminant. Le profil des Français interrogeant les candidats a également participé à notre choix : autant de femmes que d'hommes, une diversité des âges et des lieux de résidence.

Quand les entretiens avec les candidats ont-ils été réalisés ? En raison de contraintes d'agenda de certains candidats, les entretiens se sont étalés sur plusieurs semaines : le premier a été tourné le 9 février, le dernier le samedi 26 mars.

Pourquoi Emmanuel Macron n'apparaît-il pas ? Malgré nos nombreuses relances, l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron n'a pas répondu favorablement pour que le chef de l'Etat sortant puisse participer à ce projet dans le temps imparti. Dans un souci d’équilibre démocratique et éditorial, nous avons décidé de solliciter Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement et soutien du président et candidat Emmanuel Macron, pour qu’il puisse représenter ses positions.

Les candidats avaient-ils accès aux questions à l'avance ? Non. Plusieurs équipes de campagne ont souhaité pouvoir consulter à l'avance les questions que nous poserions aux candidats. Nous avons à chaque fois refusé, mais nous avons accepté de dévoiler quelques-uns des thèmes abordés.

