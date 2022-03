Emmanuel Macron, candidat à sa réélection, est entré tardivement en campagne et n’a pas encore dévoilé son programme. Pour le moment, seuls les grands axes en sont connus. Dans sa lettre aux Français, le président-candidat laisse entendre que la réforme avortée des retraites aura bien lieu. Il promet aussi "une mesure rapide" pour faire face à la hausse des prix du carburant. Les mesures de soutien au pouvoir d'achat pour le gaz et l'électricité seront, elles, prolongées au-delà du mois de juin. Il assure également vouloir supprimer la redevance audiovisuelle. A un mois du premier tour, le candidat Macron devrait surtout faire campagne sur son bilan de président.

En face, Marine Le Pen n'a pas abandonné ses positions contre l'immigration et souhaite notamment "supprimer le droit du sol et limiter l'accès à la nationalité à la seule naturalisation sur des critères de mérite et d'assimilation". La candidate du RN propose aussi une indemnité de 300 euros mensuels pour les personnes s'occupant d'un proche dépendant, une exonération d’impôt sur les revenus pour les moins de 30 ans ou encore un prêt à taux zéro pour les jeunes couples accédant à la propriété.

Le candidat de Reconquête !, Eric Zemmour, mène campagne sur les thèmes de l'immigration et de l'insécurité, avec notamment la mise en place de peines planchers, le rétablissement de la perpétuité réelle, la fin du regroupement familial et la suppression du droit du sol.

Pour sa part, la candidate LR Valérie Pécresse axe sa campagne sur le pouvoir d'achat (hausse de 10% des salaires, défiscalisation des heures supplémentaires…), mais aussi sur la lutte contre l'insécurité, avec des "brigades coups de poing" dans les quartiers difficiles, l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans, la construction de 20 000 places de prison ou encore un plan Orsec pour la justice (avec 9 milliards d'euros d'économies).

Pour La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon articule sa campagne autour de trois priorités : le pouvoir d'achat, l'environnement et un changement des institutions. Il propose ainsi le blocage des prix pour les produits de première nécessité, la lutte contre les inégalités, la planification écologique, le passage à une VIe République et la sortie de l'Otan.

Le candidat écologiste Yannick Jadot aimerait devenir le "président du climat", avec l'objectif d'une électricité 100% renouvelable, la sortie du nucléaire, l'instauration d'un ISF climatique, un plan massif de rénovation des logements pour réduire la facture énergétique ou encore la sortie de l'élevage industriel.

Anne Hidalgo assure que la "justice climatique guidera" son action. La candidate socialiste propose dans son programme de nommer un ministre du Climat, de faciliter l'accès aux véhicules électriques et de sortir du nucléaire à l'"horizon 2050". La maire de Paris promet aussi de mieux rémunérer les enseignants, d'instaurer le droit de vote à 16 ans et de reconnaître le vote blanc.

Fabien Roussel a fait une campagne originale à gauche sur le thème des "nouveaux jours heureux". Le candidat communiste a mis le pouvoir d'achat et le travail au cœur de son programme. Il souhaite réduire le temps de travail à 32 heures, augmenter le smic à 1 500 euros net et rétablir la retraite à 60 ans à taux plein. Il veut enfin nationaliser de "grandes entreprises stratégiques", notamment dans le domaine du médicament, de l'énergie, des transports ou de l'alimentation.

Jean Lassalle défend "la France authentique" et la ruralité. Il propose une réforme des institutions avec, notamment, la mise en place du référendum d’initiative citoyenne. Le candidat du mouvement Résistons ! souhaite investir dans la recherche afin, entre autres, de développer les énergies renouvelables, recruter 100 000 infirmiers et aides-soignants sur la durée de son mandat, revaloriser le smic à 1 400 euros net ou encore embaucher 6 000 gendarmes et policiers.

Nicolas Dupont-Aignan porte 100 mesures qui visent selon lui à "rendre aux Français leur liberté, et à la France son indépendance". Le candidat de Debout la France ! promet notamment la suppression de l'état d'urgence sanitaire et "des mesures liberticides comme le passe sanitaire ou vaccinal". Il souhaite aussi la mise en place d'un référendum d'initiative populaire ou citoyenne et promet d'organiser lui-même plusieurs référendums sur des sujets comme l'Union européenne, l'immigration ou la laïcité.

Le programme de Philippe Poutou bouge peu par rapport à ses précédentes candidatures. Interdiction des licenciements, réduction du temps de travail à 32 heures sur quatre jours, rétablissement de l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans, instauration d'une sixième semaine de congés payés… Le candidat du NPA souhaite aussi régulariser les sans-papiers, instaurer un revenu d'autonomie pour les 16-25 ans ou créer un million de postes dans les services publics.

Enfin, la candidate de Lutte ouvrière Nathalie Arthaud propose une augmentation générale des salaires, des allocations et des pensions, avec notamment un minimum de 2 000 euros net. Elle souhaite aussi l'indexation des revenus des salariés sur l’augmentation des prix et "zéro chômeur" grâce à une meilleure répartition du travail entre tous, sans baisse de salaire.