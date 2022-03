Pourquoi cette opération éditoriale

Dans le cadre de sa mission de service public, franceinfo entend contribuer au débat d’idées et aider les citoyens à se faire un avis éclairé sur les thématiques qui les concernent. Or, cette campagne électorale, retardée par la crise sanitaire et désormais écrasée par la guerre en Ukraine, peine à faire émerger certains sujets importants. Franceinfo se focalise donc sur quatre thématiques, parfois éclipsées du débat public, mais qui figurent en bonne place parmi les préoccupations des Français : le coût du logement, l’empreinte carbone des transports, le tabou de la santé mentale et la crise de l’hôpital public.

Comment avons-nous sélectionné ces quatre thématiques ?

Sans prétendre à l’exhaustivité, au terme d’une sélection forcément subjective et imparfaite, nous avons choisi de nous emparer de quatre questions clés, au plus près des sujets qui touchent les Français. Selon les enquêtes d’opinion, leur principale préoccupation à l’approche de la présidentielle est le pouvoir d’achat. Si l’envolée des prix des carburants et de l’énergie est largement médiatisée, le logement reste le principal fardeau dans le budget des ménages. Nous nous sommes attardés sur ce thème, qui révèle de fortes inégalités entre les Français et fait craindre à certains élus et professionnels une "crise" qui pourrait marquer le prochain quinquennat.



Derrière le pouvoir d’achat, la santé apparaît en deuxième position, selon un sondage BVA publié le 11 mars. Pas de mystère à cela. La pandémie de Covid-19 a mis en évidence les failles du système de soins français. Elle a aussi affecté l’équilibre psychologique de millions d’entre nous et souligné la nécessité de prendre soin des esprits autant que des corps. D’où ces focus sur la crise de l’hôpital public et sur le tabou de la santé mentale.



Enfin, l’environnement s’impose aussi comme l’une des principales préoccupations des Français. Les solutions à apporter à l’urgence climatique restent pourtant peu débattues, car peut-être perçues comme trop techniques ou lointaines par les candidats. Or, nous sommes tous concernés, à notre échelle, notamment à travers nos déplacements quotidiens. Franceinfo consacre donc l’un de ses quatre focus à l’empreinte carbone des transports, le principal secteur responsable des émissions de gaz à effet de serre.

Comment suit-on ces thématiques ?

Jusqu’au premier tour de l’élection présidentielle, le 10 avril, franceinfo publiera des reportages, des enquêtes et des analyses sur chacun de ces sujets. Une newsletter thématique sera aussi envoyée chaque vendredi à nos lecteurs. Nous continuerons, bien sûr, de couvrir l’ensemble des sujets qui domineront le débat public. Mais nous assumons de mettre l’accent sur les quatre focus de franceinfo.