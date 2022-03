Pourquoi cette question ?

François, 22 ans, étudiant dans le domaine de la santé, a été très marqué par le dernier rapport du Giec et par "l'urgence de la situation". Citant "la montée des eaux, les catastrophes climatiques, les famines et la pollution des océans", il a "l'impression qu'on ne nous laisse plus le choix de notre avenir en ne faisant rien, dès aujourd'hui, pour lutter contre le réchauffement climatique".