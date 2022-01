Présidentielle : si Eric Zemmour n'obtient pas ses 500 parrainages, "ce ne serait pas grave pour la démocratie", estime Sandrine Rousseau

"Non, ce ne serait pas grave pour la démocratie" si Eric Zemmour n'obtenait pas ses 500 parrainages pour se présenter à la présidentielle, a estimé Sandrine Rousseau, présidente du conseil politique de la campagne de Yannick Jadot, dimanche 16 janvier sur franceinfo, pointant notamment les idées "extrêmes" et "fascistes" du candidat du mouvement "Reconquête !". La finaliste de la primaire écologiste a décrit le polémiste comme "un candidat condamné pour des propos incitant au racisme, et que plusieurs femmes qualifient d'agresseur sexuel".

️ Parrainages ➡️ Sandrine Rousseau : “Que les idées les plus extrêmes, les plus fascistes ne soient pas à la présidentielle, non, ce ne serait pas un problème pour la démocratie.”



"Je ne crois pas une seconde qu'il n'aura pas ses 500 parrainages", a toutefois expliqué Sandrine Rousseau. "Je pense que Les Républicains vont lui donner, et c'est un problème. On se retrouve dans la même situation qu'aux États-Unis avec Trump, où le parti des républicains a soutenu l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. En France, l'extrême droite non seulement progresse, mais est aidée et soutenue par d'autres forces politiques."

Sandrine Rousseau avait porté plainte en décembre après des "dégradations" sur la porte de son domicile, où ont été collés des portraits d'Éric Zemmour. "Je le dis aux soutiens de Zemmour : vous pouvez m'insulter autant que vous voulez, mais jamais je n'arrêterai de porter haut et fort les valeurs de l'antiracisme, du féminisme, de l'égalité. Continuez, vous m'aurez toujours en face de vous", a-t-elle martelé.