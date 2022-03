Présidentielle 2022 : "Rien ne me ferait plus horreur !" répond Leïla Slimani à Valérie Pécresse, qui a proposé le nom de l'autrice pour intégrer son gouvernement

Merci, mais non merci. Citée samedi 19 mars par Valérie Pécresse comme potentielle ministre de la Francophonie dans son gouvernement en cas de victoire à l'élection présidentielle, Leïla Slimani a opposé à la candidate Les Républicains une fin de non-recevoir. "Je trouve ça très inélégant. Rien ne me ferait plus horreur ! Ceci dit, ça ferait une belle idée de roman !" a répondu la romancière, contactée par le service politique de France Télévisions.

Egalement évoqué par Valérie Pécresse pour occuper le portefeuille de la Jeunesse, Teddy Riner ne semble pas davantage emballé par la proposition. Invité à réagir à l'idée de la présidente de la région Ile-de-France, le judoka a répondu avec un émoji représentant un visage hilare.

Intervenant pour le journal télévisé de 13 heures de France 2 en duplex depuis Arradon (Morbihan), Valérie Pécresse avait également évoqué le nom de l'ancien chef d'état-major des armées Pierre de Villiers pour devenir son ministre de la Défense. "Je n'étais pas au courant préalablement de cette déclaration de Madame Pécresse et je ne serai pas son ministre de La Défense", a réagi ce dernier auprès de l'AFP. Son frère Philippe, soutien d'Eric Zemmour, a de son côté dénoncé des "procédés déloyaux de voyous que d'annoncer des noms qui n'ont même pas été approchés".

Valérie #Pecresse vient d'annoncer le nom du général de Villiers dans son gouvernement putatif. Elle n'a même pas pris la peine de l'appeler auparavant. Procédés déloyaux de voyous que d'annoncer des noms qui n'ont même pas été approchés. — Philippe de Villiers (@PhdeVilliers) March 19, 2022

De son côté, l'entourage de la candidate assure qu'il s'agissait seulement d'une "réponse spontanée à une question".