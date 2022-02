Présidentielle 2022 : plus que quelques jours pour s'inscrire sur les listes électorales

Contrairement aux candidats à l'élection présidentielle, la plupart des Français n'ont pas besoin de 500 signatures pour faire entendre leur voix : il leur suffit de s'inscrire sur les listes électorales. Mais pour participer au premier tour, il faut s'inscrire avant le 2 mars pour ceux qui veulent remplir les documents en ligne, ou avant le 4 mars pour ceux qui préfèrent réaliser la procédure en mairie.

️ Êtes-vous bien inscrit sur les listes électorales ?



Pour pouvoir #voter à la #présidentielle2022 et aux #législatives, pensez à vérifier https://t.co/sLsKKlSu8V



ET PAS DE PANIQUE : l'inscription est possible jusqu'au 2 mars en ligne ! pic.twitter.com/Gx8iBDePrU