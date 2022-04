Présidentielle 2022 : Marine Le Pen dénonce un "front qui n'a rien de républicain", face aux appels à voter contre elle au second tour

"On a la possibilité d'un sytème qui perdure depuis plus de 30 ans, il est normal que ce système essaie de se défendre." Alors qu'elle est donnée perdante au second tour de l'élection présidentielle face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen a invité les Français à se mobiliser pour elle, lors d'une prise de parole, vendredi 15 avril à l'occasion d'un déplacement à Pertuis, dans le Vaucluse.

Face aux appels à faire barrage à la candidate du Rassemblement national à la présidentielle, la candidate du RN a dénoncé un front "qui n'a rien de républicain", selon elle. Elle s'estime victime de "diffamation", voire "d'injures". Pour Marine Le Pen, les attaques à son égard sont la preuve qu'elle se rapproche du candidat LREM.