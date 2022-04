DIRECT. Présidentielle 2022 : suivez l'interview d'Emmanuel Macron sur franceinfo à 8h30

Ce qu'il faut savoir

Le président et candidat à sa réélection Emmanuel Macron sera l'invité des "Matins présidentiels" sur franceinfo à 8h30 vendredi 15 avril. Le candidat de la République en marche répondra aux questions de Salhia Brakhlia et Marc Fauvelle, ainsi qu'aux témoins sélectionnés par le média en ligne Konbini et aux auditeurs de franceinfo. Plus tard dans la journée, il est attendu sur le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris, trois ans jou pour jour après l'incendie qui a ravagé l'édifice en 2019. Suivez notre direct.

Marine Le Pen invitée des matinales de France Bleu et de RMC/BFMTV. Après son meeting à Avignon (Vaucluse) jeudi soir, la candidate du Rassemblement national n'aura pas le temps de se reposer. Marine Le Pen sera l'invitée de la matinale de France Bleu Vaucluse à 7h45 puis de celle de France Bleu Provence à 8h10. Enfin, elle répondra aux question de la journaliste Apolline de Malherbe dans la matinale de RMC et BFMTV à 8h30, délocalisée dans la cité des papes.

L'ancien président François Hollande appelle à voter pour Emmanuel Macron au second tour. Invité du journal de 20 heures sur TF1 jeudi, l'ex chef d'Etat n'a pas laissé plané de doute sur ses intentions de vote. Interrogé d'emblée sur la question, il a répondu : "Dans une élection de cette importance, l'essentiel, c'est la France. C'est la raison pour laquelle j'appelle les Français, compte tenu de l'enjeu, à voter Emmanuel Macron".

